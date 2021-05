Start-treneren om smittetilfellet: – Det er uheldig. Helt klart

Starts spillere er på vei ut av karantene. Joey Hardarson mener nok en karantenesituasjon har vært uheldig for laget, men tror spillerne er fysisk rustet til tøffe kamper på kort tid.

Joey Hardarson, Starts trener, under kampen mot Jerv som Start tapte 2–4. Foto: Tor Erik Schrøder

– Det er uheldig. Helt klart.

Det sier Start-trener Joey Hardarson, inne i sin siste dag i karantenen for denne gang etter smittetilfellet i Start-leieren.

En Start-spiller testet positivt og gjorde at kampen mot Ranheim som skulle vært spilt tirsdag ble utsatt til onsdag neste uke. Det samme ble Aalesund-kampen, dog bare fram en dag til søndag.

Dette er det tredje smittetilfellet i Start siden starten av februar.

Torsdag kveld er spillerne som har fått svar på sine koronatester tilbake på feltet.

– Synd at dette skjer

– Vi er veldig trygge på at jobben fra klubbens ansatte har vært grundig nok og tydelig nok. Så er det veldig synd at dette skjer, sier Hardarson til Fædrelandsvennen.

– Er det en enkeltspiller som ikke har fulgt protokollen eller på andre måter ikke gjort det han skulle?

– Vi er fornøyd med hvordan klubben har håndtert situasjonen. Så skal ikke jeg kommentere noe nærmere på det, sier Hardarson.

Den siste uka har Starts spillere fulgt et treningsprogram og trent på egen hånd. Før Aalesund kommer til Sparebanken Sør Arena får laget kun to hele dager sammen.

– Det vil ha mye å si å få en økt torsdag. Da kan vi begynne å jobbe med fotballrelaterte ting og kommet inn det. Så må vi se om vi må ha en litt annen inngang til kampen. Om det er noen vi må tilpasse litt på. Vi får se hva slags feedback vi får fra spillerne, sier Hardarson.

– To opprykkskonkurrenter med få dagers mellomrom. Vil det skape noe trøbbel for dere?

– Nei, det skal ikke gjøre det. Det fysiske skal vi tåle, sier Hardarson.

Enn så lenge har Start-fansen fått se lite til Sebastian Buch Jensen, den danske kantspilleren som signerte på en låneavtale på deadline day. 22-åringen skal testes ut av karantene fredag og skal rent formelt være klar for spill allerede søndag.

– Det er muligheter for det, slik jeg har forstått det, sier Hardarson.

– Er han fysisk klar for å spille?

– Vi har fått rapporter fra Midtjylland som har vært OK. Så er det lenge siden han har spilt kamp så derfor må vi kanskje bruke litt tid, men jeg tror Sebastian er i god fysisk form. Vi får bruke treningene framover for å kartlegge. Kanskje søndag kommer for fort, men det avhenger av hvordan ting blir i dagene før, sier Start-treneren.

– Han bryr seg om klubben

Onsdag kunne han lese i Fædrelandsvennen at Robin Reed og Start-investorene fortsetter i klubben, etter at signalene tydet på at de var på vei ut. På spørsmål om dette gjør noe med hans jobb, svarer Hardarson:

– Vi skal fokusere på sport og alt det vi kan gjøre for å skape resultater. Så får andre ting leve sitt eget liv og at de får styre med det som de mener er mest hensiktsmessig og det de mener er det beste for klubben. Jeg synes måten Andreas har kommet inn i klubben på virker veldig positiv, og har hatt noen fine prater med ham, sier Hardarson.

– Han virker å ha stort engasjement, han bryr seg om klubben og har en positiv og løsningsorientert tilnærming til ting. Han virker kun å ønske det beste for klubben og det er et godt utgangspunkt, sier Hardarson.