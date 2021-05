Slik blir fotball-EM på TV

Endelig er det klart for fotball-EM igjen. TV 2 og NRK deler rettighetene til mesterskapet som begynner 11. juni.

REGJERENDE MESTER: Cristiano Ronaldo jubler med målscorer Éder etter å ha slått Frankrike 1–0 i EM-finalen for fem år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

I fjor ble EM utsatt som følge av coronapandemien, men i år skal endelig de 24 kvalifiserte nasjonene kjempe om å bli best i Europa.

Kampene skal denne gangen spilles over hele kontinentet. Ungarn, Russland, Italia, Nederland, Romania, Tyskland, Danmark, England, Aserbajdsjan, Romania og Skottland er de 11 vertsnasjonene.

Det er TV 2 og NRK som deler rettighetene. Første kamp 11. juni er mellom Tyrkia og Italia i Roma. Finalen spilles en måned senere - 11. juli - på Wembley i England.

NRK sender åpningskampen og finalen, mens TV 2 har semifinalene. Det er sjette gang de to kanalene samarbeider om mesterskapet. Sendingene vil være fra Kontraskjæret i Oslo.

– Dette velsmurte samspillet skal gi seerne en hel måned med etterlengtede, herlige fotballopplevelser fra hele Europa. At vi i tillegg får tilskuere tilbake på tribunene vil gi hele mesterskapet og alle involvert et voldsomt løft. Vi teller ned nå dag for dag, og gleder oss enormt, sier Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2, i en pressemelding.

Hele EM-programmet kan du se i faktaboksen under:

Fakta Hele EM-programmet Fredag 11. juni: 21.00: Tyrkia - Italia (NRK) Lørdag 12. juni: 15.00: Wales - Sveits (NRK) 18.00: Danmark - Finaland (NRK) 21.00: Belgia - Russland (TV 2) Søndag 13. juni: 15.00: England - Kroatia (TV 2) 18.00: Østerrike - N. Makedonia (TV 2) 21.00: Nederland - Ukraina (NRK) Mandag 14. juni 15.00: Skottland - Tsjekkia (TV 2) 18.00: Polen - Slovakia (NRK) 21.00: Spania - Sverige (TV 2) Tirsdag 15. juni: 18.00: Ungarn - Polen (TV 2) 21.00: Frankrike - Tyskland (NRK) Onsdag 16. juni: 15.00: Finland - Russland (NRK) 18.00: Tyrkia - Wales (NRK) 21.00: Italia - Sveits (TV 2) Torsdag 17. juni: 15.00: Ukraina - N. Makedonia (NRK) 18.00: Danmark - Belgia (TV 2) 21.00: Nederland - Østerrike (TV 2) Fredag 18. juni: 15.00: Sverige - Slovakia (NRK) 18.00: Kroatia - Tsjekkia (NRK) 21.00: England - Skottland (TV 2) Lørdag 19. juni: 15.00: Ungarn - Frankrike (TV 2) 18.00: Portugal - Tyskland (NRK) 21.00: Spania - Polen (NRK) Søndag 20. juni: 18.00: Italia - Wales (TV 2) 1800: Sveits - Tyrkia (TV 2 Sport 1) Mandag 21. juni: 18.00: N. Makedonia - Nederland (TV 2) 18.00: Ukraina - Østerrike (TV 2 Sport 1) 21.00: Russland - Danmark (NRK1) 21.00: Finland - Belgia (NRK3) Tirsdag 22. juni: 21.00: Tsjekkia - England (NRK1) 21.00 Kroatia - Skottland (NRK3) Onsdag 23. juni: 18.00: Sverige - Polen (NRK1) 18.00: Slovakia - Spania (NRK2) 21.00: Portugal - Frankrike (TV 2) 21.00: Tyskland - Ungarn (TV 2 Sport 1) Lørdag 26. juni: Åttedelsfinaler 18.00 og 21.00 Søndag 27. juni: Åttedelsfinaler 18.00 og 21.00 Mandag 28. juni: Åttedelsfinaler 18.00 og 21.00 Tirsdag 29. juni: Åttedelsfinaler 18.00 og 21.00 Fredag 2. juli: Kvartfinaler 18.00 og 21.00 Lørdag 3. juli: Kvartfinaler 18.00 og 21.00 Tirsdag 6. juli: 21.00 Semifinale (TV 2) Onsdag 7. juli: 21.00 Semifinale (TV 2) Søndag 11. juli: 21.00 Finale (NRK) Les mer

NRKs sendinger skal ledes av Carina Olset og Andreas Hagen på Kontraskjæret. Carl-Erik Torp og Egil Drillo Olsen er ekspertkommentatorer. Aleksander Schau og Melissa Wiik har faste plasser i studiopanelet.

Kampene kommenteres av Christian Nilssen, Andreas Stabrun Smith og Thomas Lerdahl.

TV 2s programledere er Ingrid Halstensen, Jan-Henrik Børslid og Jon Børrestad. Erik Thorstvedt, Solveig Gulbrandsen, Simen Stamsø-Møller og Mina Finstad Berg er eksperter.

Kampene kommenteres av Øyvind Alsaker, Endre Olav Osnes, Kasper Wikestad, Peder Mørtvedt og Espen Ween.

Her kan du se alle gruppene:

Grafikk: Sofascore

TV 2s ekspertkommentatorer er Petter Myhre, Jesper Mathisen, Nils Johan Semb og Brede Hangeland.

I tillegg vil Marius Skjelbæk ha programkonseptet «Alle elsker EM.

– Endelig kan vi gi et fotballhungrig publikum de beste øyeblikkene igjen, med mesterskapet vi alle har ventet på et helt år. Vi tror at sportsentusiaster over hele Europa trenger denne fotballfesten etter å ha tilbrakt store deler av året inne bak sine egne husvegger, sier sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor, i en pressemelding.