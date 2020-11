Haaland misbrukte kjempesjanse i tap – Sørloth bommet på straffe

(Borussia Dortmund - Köln 1–2, RB Leipzig - Arminia Bielefeld 2–1) Hverken Erling Braut Haaland (20) eller Alexander Sørloth (24) hadde noen spesielt god dag på jobben. Til sammen hadde de tre store bommer.

BOM: Alexander Sørloth misset straffen for RB Leipzig, som likevel vant. Stefan Ortega reddet for gjestene. Foto: CLEMENS BILAN / EPA

Førstnevnte misbrukte en stor mulighet i den første omgangen og var også negativt involvert i de to baklengsmålene.

Begge gangene var det Marius Wolf som snek seg foran sonen Haaland har ansvar for – og vant duellen med Julian Brandt.

Wolf stusset ballen til bakre stolpe, hvor Ellyes Skhiri snek seg fri og scoret. To ganger.

På overtid fikk Erling Braut Haaland en enorm mulighet til å sette inn 2–2, men fra to meters hold klarte han utrolig nok å sette ballen utenfor.

Da hadde han allerede bommet en stor mulighet.

– Dette er en kamp han vil glemme fortest mulig, sier Jan Åge Fjørtoft i Viasports studio.

Dermed gikk Borussia Dortmund på sitt andre hjemmetap på rad i serien. De tapte også 2–3 mot Bayern München sist.

Samtidig fikk Alexander Sørloth sjansen fra start for femte gang i RB Leipzig. I andre omgang fikk han også sjansen fra krittmerket etter å ha skaffet straffen selv, men keeper reddet.

Dermed måtte nordmannen igjen gå målløs av banen. Han har nå spilt 464 minutter siden overgangen fra Trabzonspor i høst uten scoring for det tyske storlaget.

Sørloth har vært på banen i de åtte rundene i Bundesligaen etter at han kom til klubben, samt to innhopp i Champions League, men har altså verken notert seg for scoring eller målgivende pasning så langt.

– Det er kanskje rart å si, men jeg synes nesten han jobber for hardt, sier Viasport-ekspert Lars Tjærnås, som vil at Sørloth skal være oftere foran mål.

I lørdagens kamp var det Angeliño som sendte RB Leipzig i ledelsen hjemme mot Arminia Bielefeld. Vingen ble spilt nydelig gjennom av Lazar Samardzic, rundet keeper og satte ballen fint i mål etter 30 minutters spill.

Sørloth var involvert da Leipzig gikk opp til 2–0 allerede etter to minutter i den andre omgangen. Nordmannens press gjorde at Dani Olmo kunne plukke opp en løs pasning inne i boksen til Arminia Bielefeld. Han sendte ballen fint ut til innbytter Christopher Nkunku, som satte ballen trygt i det tomme målet.

Fabian Klos reduserte like etter Sørloths straffemiss, men det ble med det.