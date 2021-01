NFL: Vedvik fortsetter i Washington

Kåre Vedvik er med videre i Washingtons planer etter at klubben røk ut av NFL-sluttspillet.

Kåre Vedvik (t.h.) får fortsette i Washington. Her er han på trening med Buffalo Bills i august i fjor. Foto: James P. McCoy / Buffalo News / AP / NTB

NTB

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Rogalendingen har vært i Washington siden oktober. Mandag var han blant 13 spillere klubben vil ha med i treningstroppen fram mot neste sesong.

Vedvik har vært innom en rekke NFL-lag de siste årene. 26-åringen ble i september fristilt av Carolina Panthers. Washington er hans sjette NFL-klubb siden 2018.

Nordmannen har bare spilt én kamp i NFL. Det var for New York Jets høsten 2019 mot Buffalo Bills. Da misset han både et ekstrapoengspark og et trepoengspark i en kamp Jets tapte 16-17.

Washington røk sist helg ut i NFL-sluttspillets første runde. Der ble det 23-31-tap for Tampa Bay Buccaneers.