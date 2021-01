Viking-keeper forlenger: - En av de beste i ligaen

Ole André Lerang har skrevet under på en ny treårsavtale med Viking HK.

Ole André Lerang har skrevet en ny kontrakt med Viking HK. Foto: Jarle Aasland

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser klubben i en pressemelding torsdag.

Målvakten blir dermed Viking-spiller til 2024.

– Jeg er veldig glad for å ha skrevet under på en ny kontrakt. Jeg er heldig som er i en spillergruppe der samholdet er så bra. Alle har ambisjoner og en stor vilje

til å utvikle seg. Dette har gjort at jeg har funnet en ny indre motivasjon, sier Lerang i pressemeldingen.

– Viking drives på en veldig fornuftig måte og har et langsiktig mål om å etablere

seg i Rema 1000-ligaen. Jeg har et tilpasset opplegg som fungerer veldig bra for

ryggen. Dette gjør meg trygg på at kroppen vil fungere videre i en lengre

periode. Jeg gleder meg til videre spill og håper jeg kan bidra med mange gode

prestasjoner for klubben i mitt hjerte, sier mannen som la opp som spiller grunnet en vond rygg.

Les også Reiste med lasteskip i storm i tre døgn for å rekke skjebnekampen

– En av de beste

Men han vendte tilbake til håndballen og har fått det til å fungere tross ryggproblemene.

Trener Scott Harrington sier dette om kontraktsforlengelsen:

– Lerang har vist at han på sine beste dager er en av de beste målvaktene i Rema

1000-ligaen. Han er en av få spillere på laget vårt med erfaring fra

topphåndballen og han har vært og vil bli en svært viktig spiller for oss. Han er

viktig for den vinnerkultur vi vil ha i laget og det er godt å vite at vi allerede nå

vet at vi har den klassespiller med oss også de kommende sesonger.

Det er for tiden kamppause i eliteserien grunnet håndball-VM i Egypt.