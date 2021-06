Legene sa at Henrik (22) kanskje ikke kunne spille igjen. Nå har han motbevist ekspertene

Henrik Johnsgård røk menisken, korsbåndet og leddbåndet i en og samme kamp.

Til tross for tap i serieåpningen har Henrik Johnsgård all grunn til å smile her på Bjerkakerstranden. Foto: Ronald Johansen

Etter knapt ti minutter spilt i hjemmekampen den 22. september 2019 havnet Johnsgård i duellen som skulle ende fotballkarrieren hans.

– Jeg havnet litt på etterskudd i en duell med en kar på noen kilo mer enn meg, og det var da jeg kjente at kneet bare sklidde helt ut, forteller Johnsgård til iTromsø.

Skaden den gang 21 år gamle Johnsgård pådro seg er en svært omfattende skade som har lang rehabiliteringstid og krever operasjon.

– Hva gikk gjennom hodet ditt der og da?

– Jeg tenkte først og fremst at jeg ville spille videre. Der og da var jeg i umiddelbart sjokk og tenkte at å få bevegelse i kneet så det ikke stivner var lurt, sier Johnsgård til iTromsø

En tøff beskjed å få midt i fleisen

Kantspilleren skjønte først ikke hva skaden var da legene presenterte det. De kalte det for «Unhappy triad», hvorav betydningen i denne sammenhengen innebærer røket menisk på to plasser hvor det var ruptur i den ene og det andre hadde løsnet fra leggbenet. I tillegg til at korsbåndet røk i samme slengen og et leddbånd på innsiden av kneet ble forstrekt.

– Det var svært tøft å få en sånn beskjed klasket i ansiktet, men samtidig måtte jeg omstille tanken fra at nå har jeg blitt skadet til nå skal jeg bli frisk, sier Johnsgård.

Noen velger å legge skoene på hylla etter en slik omfattende skade, noen kommer seg tilbake og spiller litt og enda færre kommer seg tilbake. Johnsgård forteller derimot at han nå er tilbake og er her for å bli.

– Legene sa at det å er svært utfordrende å komme tilbake etter denne typen skade.

Senjaværingen var ute et helt år før han var tilbake, men grunnet korona situasjonen ble pausen forlenget.

– For min egen del var det kanskje greit at restriksjonene gjorde fotballen så begrenset så jeg ikke skulle komme tilbake for tidlig, deler Johnsgård

Den tidligere TIL spilleren og TUIL måtte etter en jevn batalje reise hjem igjen til dalen med 1–3 i bagasjen etter tapet mot Kvik-Halden i serieåpningen på søndag.

Blandede følelser etter kampen

– Hvordan føltes det å få notert seg 90 minutter her om dagen?

– Det var utrolig kjedelig at vi ikke klarte å dra seieren i land når vi har gode muligheter. Som det konkurransemennesket jeg er er det utrolig kjedelig å tape, men personlig var det kanskje likevel en slags opptur med å få spille 90 minutter, avslører Johnsgård.

– Hvordan er vedlikeholdet av skaden med tanke på treningsmengde og type trening nå?

– Utover det vi har med laget er det ikke noe spesiell opptrening jeg driver med. Vi har kjørt en del styrketreninger i vinter, spesielt beinbaserte økter noe som spesielt har vært til fordel for min del, forteller Johnsgård.

-Hvordan har du funnet motivasjonen til å komme tilbake etter en slik karrieretruende skade?

– Mange gir seg jo etter slike skader og noen spiller litt, men jeg har primært sett bare alltid syntes at fotball er artig så det har kanskje vært hovedmotivasjonen min. Selvsagt takker jeg alle andre som har hjulpet meg som trenere, familie, kjæreste og venner som har stått ved min side gjennom det hele, legger Johnsgård til.

– De eneste gangene jeg tenker på skaden er i marerittene jeg har hatt

Johnsgård forteller at de eneste gangene han tenker på skaden er om nettene, men nå som han er hundre prosent igjen er han fryktløs og gir alt på banen.

– Hvis man i ettertid av en skade føler man må spille forsiktig eller er nærmere tilbaketrukket indikerer det kanskje på at man ikke er klar til å komme tilbake og heller burde slippe litt av gassen, sier lillebror til NRK-profil Christer Johnsgård.