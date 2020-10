Derfor er søndagens landskamp svært viktig: Slik er Norges vei til Qatar-VM i 2022

Norges EM-drøm er knust, og nå venter en enda tøffere vei til å kvalifisere seg til VM i 2022. For at Norge skal nå vertslandet Qatar om to år, kan Nations League-suksess nok en gang bli avgjørende.

Mathias Normann og resten av landslaget lyktes bare nesten med å sikre EM-spill for Norge. Fremover venter en tøff VM-kvalifisering. Foto: Fredrik Varfjell

Torsdag knuste den serbiske superinnbytteren Sergej Milinkovic-Savic Norges EM-drøm. Lazio-stjernen scoret begge målene i 2–1-seieren over Lars Lagerbäcks menn på Ullevaal.

Nok en gang var Norge nære et EM-sluttspill, uten at det gikk hele veien. Norge har ikke vært i et mesterskap på 20 år, da sluttspillet ble arrangert i Nederland og Belgia.

Neste mesterskapsmulighet er VM i Qatar 2022. Norge har ikke spilt VM siden 1998 da det ble tap for Italia i åttedelsfinalen.

Lazio-stjernen Sergej Milinkovic-Savic knuste Norges EM-drøm på Ullevaal. Her feirer midtbanespilleren den avgjørende 2–1-scoringen i ekstraomgangene. Foto: Fredrik Varfjell

Slik kan Norge nå VM i Qatar

Etter at EM-drømmen ble knust, venter nå en tøffere vei til det neste VM-sluttspillet. Mens det er 24 europeiske lag i EM, er det kun 13 lag fra Europa som får lov til å spille VM i Qatar i 2022.

Det er to veier man kan gå for å kvalifisere seg til Qatar-VM.

Den første muligheten er gjennom den tradisjonelle VM-kvalifiseringen. Gruppene til VM-kvaliken er ikke trukket, det gjøres i desember. Kvalifiseringen starter i mars 2021.

VM-kvaliken i Europa blir delt inn i ti grupper. Mens EM-kvaliken sender nummer en og to direkte til sluttspill, er det kun nummer en i gruppene som er sikret VM-billett i den kommende kvalifiseringen.

Dermed er det tre VM-plasser igjen å kjempe for. Disse tre plassene skal det spilles en playoff for, hvor de ti gruppetoerne i VM-kvalifiseringen skal være med.

Qatar er vertsnasjon for VM i 2022. Her er FIFA-president Gianni Infantino avbildet i mars 2019, da planer om å utvide VM fra 36 til 48 lag ble diskutert. Planene ble senere skrotet. Foto: Luis M. Alvarez / TT NYHETSBYRÅN

Nations League-muligheten

Men i denne playoffen skal også de to beste gruppevinnerne fra det pågående Nations League være med i.

Dette gjelder altså de to best rangerte landslagene som vinner sin Nations League-gruppe. Gruppevinnerne rangeres etter Uefas Nation League-ranking, hvor man rangeres etter poeng og målforskjell.

Det er fire nivå i Nations League. Lag som er på nivå A rangeres først, ned til nivå D. Norge er på nivå B, som er gode nyheter i motsetning til lagene på nivå C og D. Norge, som har tre poeng etter to kamper, er for eksempel rangert høyrere enn Montenegro, selv om sistnevnte har seks poeng. Dette er fordi Montenegro er på nivå C.

Nations League-gruppevinnere som havner på første og annenplass i sin VM-kvalifiseringsgruppe, tas ikke med i betraktningen. Det er fordi disse lagene enten er direkte kvalifisert til sluttspillet, eller er ett av ti lag som skal spille playoff.

Når man deretter legger til de to aktuelle Nations League-gruppevinnerne, vil man altså få en playoff med 12 landslag, som skal spille semifinale og finale på samme måte som man gjorde i Nations League-playoffen til EM.

Norge vil dermed ikke automatisk spille playoff om de vinner sin Nations League-gruppe. Men ettersom Norge ligger på nivå B, er muligheten for en playoff-plass ganske god for Lagerbäck & co med gruppeseier.

Forrige gang Norge møtte Romania var da lagene spilte 1–1 på Arena Nationala, i oktober 2019. Her er kaptein Stefan Johansen (fra venstre) avbildet sammen med Sander Berge, Martin Ødegaard og Markus Henriksen. Foto: Stian Lysberg Solum

Viktig kamp mot Romania

Veien til VM i 2022 fikk en knotete start allerede i begynnelsen av september, da Østerrike vant 2–1 over Norge på Ullevaal på overbevisende vis. Tre dager senere slo riktignok Lars Lagerbäcks mannskap kraftig tilbake, da Nord-Irland ble knust 5–1 i Belfast.

Det betyr at Norge ligger på annenplass i gruppe B1, med tre poeng etter to kamper. Landslaget møter gruppeleder Romania til en svært viktig kamp på Ullevaal søndag kveld.

Om Romania slås, har Norge muligheten til å lede gruppen. I tillegg vil man ta viktige poeng i håp om å sikre en VM-playoff.