Følg toppkampen direkte: Liverpool - Manchester City

14′ DEL Thiago vinner Robertson åpen på venstre. Men backens innlegg plukkes lett av Ederson.

13′ DEL Så bryter de røde. Men City rekker hjem før det blir farlig.

13′ DEL City med mye ballkontakt akkurat nå.

13′ DEL Alexander-Arnold avskjærer en diagonalball mot Sterling til innkast.

12′ DEL Firmino med et følsomt touch på 20 meter, men pasningen mot Salah når ikke frem.

10′ DEL Curtis Jones tråkler seg forbi et par mann, men stoppes av den tredje.

9′ DEL Store plasskifter i City. Når Foden faller dypt i banen, tar Bernardo steget opp i midten.

8′ DEL Det avsluttes, rett på Henderson.

8′ DEL City kommer på høyre. Vrir motsatt til Sterling.

7′ DEL Cancelo slår opp i midten, Foden slipper ballen forbi seg, men Gündogan får ikke kontroll på kula.

6′ DEL Så er det Citys tur til å presse høyt. Alisson må klarere langt.

5′ DEL Lang ball opp mot Salah, men Zinchenko vinner duellen med egypteren.

5′ DEL Mané finner Firmino i boksen, men hans støttepasning er upresis.

4′ DEL Gündogan hjelpes på bena. Ser ut til å kunne fortsette.

3 ′ Gult kort! Thiago Alcantara - Liverpool Thiago får et korrekt kort, mens formspiller Gündogan må ha behandling.

3 ′ Apropos skade: nå er Gündogan nede, taklet bakfra av Thiago.

2′ DEL Det vil si. Nei! Ederson slår ballen i bena på Mané, men Mané ble overrasket og fikk ikke gjort noe skade.

1′ DEL Men City spiller seg ut.

1′ DEL Liverpool i press umiddelbart.

1′ DEL City tar avspark.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Avspark nærmer seg. Dette blir intenst...

DEL Michael Oliver er dagens hoveddommer. Han dømte senest Manchester City 31. oktober, da City vant 1-0 borte mot Sheffield United. To uker tidligere dømte han Merseyside-derbyet på Goodison Park. Et derby som endte 2-2, og som huskes best for episoden mellom Jordan Pickford og Virgil van Dijk, der sistnevnte ble hardt skadet.

DEL Liverpool har hatt et godt tak på Manchester City på Anfield. De 30 siste Anfield-møtene i ligaen har gitt 19 hjemmeseirer, 9 uavgjort og 2 borteseirer. Citys to seirer kom 2. juledag 1981 (1-3) og 3. mai 2003 (1-2). Nicolas Anelka, Liverpool-spiller et år før, scoret Citys to mål i 2003.

DEL Liverpool har hatt store skadeproblemer denne sesongen, men kan glede seg over at Alisson, Fabinho og Sadio Mané alle er klare for spill igjen etter å ha vært utilgjengelige de siste kampene. Det kan bli svært viktig for Jürgen Klopp og Liverpool, i det som er en nøkkelkamp for Liverpools sjanser til å vinne ligaen i år.

DEL Liverpool har tre seirer, en uavgjort og fire tap i liga og cup i 2021. Kun to av de åtte siste ligakampene er vunnet, begge i London, mot West Ham og Tottenham. På Anfield står man med fire strake ligamatcher uten seier, og to strake 0-1-tap, for Burnley og Brighton.

DEL Manchester City står med imponerende 13 strake seirer i alle turneringer, ni i ligaen. Siste poengtap kom 15. desember hjemme mot West Bromwich. City har holdt buret rent i de seks siste ligakampene.

DEL Manchester City kommer til Anfield som serieleder. City har to poengs forsprang på Manchester United, og har to kamper mindre spilt enn byrivalen. Liverpool er tabellfirer, syv poeng bak City og med én kamp mer spilt enn de himmelblå.

DEL Jürgen Klopp har endret på fire plasser etter 0-1-tapet for Brighton på Anfield. Alisson, Fabinho, Curtis Jones og Sadio Mané er tilbake. Nat Phillips, James Milner og Xherdan Shaqiri er plassert på benken, mens Caoimhin Kelleher er ute av troppen denne gang. Adrian er dagens keeperreserve.

DEL Pep Guardiola har gjort to endringer på laget som slo Burnley 2-0 på Turf Moor i midtuken. Aymeric Laporte og Gabriel Jesus åpner denne gang på benken. Nye på laget er Oleksandr Zinchenko og Phil Foden.

DEL Liverpool (4-3-3): Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson - Wijnaldum, Thiago, Jones - Salah, Firmino, Mané. Reserver: Adrian, N. Williams, Kabak, Tsimikas, Phillips, Milner, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Origi.

DEL Manchester City (4-3-3): Ederson - Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko - Bernardo, Rodri, Gündogan - Mahrez, Foden, Sterling. Reserver: Steffen, Laporte, Mendy, Garcia, Fernandinho, Doyle, Bernabe, Torres, Jesus.

DEL Lagoppstillingene er inne. Vi tar gjestene først.