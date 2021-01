Norge vant stafetten: – Ikke glem dette!

Norge vant kvinnestafetten klart, men Sverige kan fort bli vinner i VM.

Sverige jubler etter VM-gull i Seefeld for to år siden. Og kan bli Norges tøffeste konkurrent i Oberstdorf. Foto: Tore Meek / NTB

Heidi Weng ga fra seg et hyl da hun gikk over mål på ankeretappen i Falun. 42,9 sekunder bak kom Sverige, Finland kom 59,5 etter vinneren.

Weng ble raskt omfavnet av sine lagvenninner, som hadde på munnbind og stormet til.

Norge la grunnlaget med Therese Johaug på 2. etappe. Hun fosset fra.

– Målet er å få mest mulig sprik i feltet, sa hun til NRK før start.

Og hun fulgte opplegget, selv om hun etter snaue elleve minutter på sin etappe sa følgende:

– Det var hardt og brutalt.

Hun ga bånn spiker, fant roen og rytmen og rykket fra de andre.

Men selv om det var glede og omfavnelser blant de fire som skaffet Norge en ny triumf, Johaugs 18. verdenscupseier i stafett, er det lett å la seg blende av en seier.

Sverige uten alle de beste

Tidligere utøver, trener og langrennsekspert Torgeir Bjørn, som følger verdenscupen i Lahti for NRK, mener at Norge ikke har et klart favorittstempel foran VM i Oberstdorf, som starter 23. februar.

– Ikke glem dette, sier han og minner om bildet da Sverige vant siste VM-gull i den øvelsen i Seefeld for to år siden, foran et slukøret norsk lag og Russland.

Den gangen måtte Astrid Uhrenholdt Jacobsen ty ti tårene, fordi hun ikke fikk det til som hun ønsket da kong Harald og dronning Sonja var blant publikum.

Therese Johaug sprengte feltet på sin etappe. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva

Ingen reell konkurranse

I Lahti var det Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng som var på vinnerlaget.

– Det ble ingen reell konkurranse. USA hadde med et bra lag, selv om Sadie Bjornsen ikke var med, men Sverige og Russland var sterkt redusert. Sverige med et toppet lag er vel så store favoritter. Og Ebba Andersson viste på siste etappe, da hun rykket fra Finland, at hun mye kraft.

Han begrunner det med at svenskene manglet Frida Karlsson og Linn Svahn, som vil styrke laget betraktelig. Ebba Andersson er klar, mens Charlotte Kalla kan komme til å ta den siste plassen. Hun gikk 1. etappe i Falun.

Kalla viste på 15 km med skibytte lørdag at hun er på vei tilbake. Kalla, som har vært gjennom en sykdomsperiode med covid-19, ble nummer syv i løpet som Therese Johaug vant.

Gullkvinner i Seefeld. Den gangen tok Norge seieren. F.v.: Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalla og Stina Nilsson på scenen under medaljeseremonien. Foto: Tore Meek / NTB

Dette var siste test før mesterskapet i Oberstdorf. Derfor var det viktig å teste ut den norske kvartetten, der Weng hadde fått ankeretappen.

– Mest usikkerhet er det rundt 1. etappen, mener Bjørn.

Han legger til:

– Det er flere som konkurrere om en plass på laget, ikke minst Anne Kjersti Kalvå. Hun slo både Tiril og tvillingsøsteren Lotta Udnes Weng på lørdag.

Udnes Weng gjorde imidlertid jobben sin, selv om hun etterpå sa at hun ble fryktelig stiv underveis.

Også Astrid Uhrenholdt Jacobsen i NRK-studio mente at Tiril Udnes Weng er det svakeste kortet og kan bli utfordret om 1. etappen.

Junioren Fossesholm gikk imidlertid en kanonetappe. Hun hadde ledelse 6,9 på vei ut, og 51,8 sekunder ved veksling. Da fikk Weng gå uten for mye stress.

Langrennsløperne drar hjem til Norge søndag kveld. Om få dager skal løperne ut igjen, da til verdenscuprennene i Falun. Det blir siste verdenscuprenn før troppen tas ut til ski-VM.

Foto: Tore Meek / NTB