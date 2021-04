Kristoffs lag ute av belgisk storritt etter positive koronaprøver

UAE-laget kommer ikke til start i onsdagens La Flèche Wallone som følge av at en rytter og et medlem av støtteapparatet har avgitt positiv virustest.

Alexander Kristoffs lag må stå over ritt. Foto: TIM DE WAELE / NTB scanpix

NTB

Det opplyser laget selv i en melding på sin mediekanal på Whatsapp.

«Vi beklager å måtte informere om at UAE Team Emirates ikke vil delta i Flèche Wallone som følge av at to medlemmer avga positive covid-19-tester 20. april», heter det i meldingen.

Alexander Kristoff er én av flere norske ryttere som sykler for UAE. Han skulle imidlertid ikke deltatt i onsdagens ritt. Det skulle derimot Vegard Stake Laengen ha gjort.

UAE opplyser at rytteren som har avgitt positiv virustest er italienske Diego Ulissi.

Uno-X-rytter testet positivt

Det norske sykkellaget Uno-X trekker seg fra sykkelrittet Tour of the Alps som følge av at en rytter på laget har avgitt positiv virustest.

Det opplyste laget på Twitter onsdag formiddag. Sportsdirektør Stig Kristiansen bekrefter den positive testen overfor NTB.

– En av rytterne har testest positivt på en hurtigtest, sier han.

Kristiansen sier at den aktuelle rytteren sliter med allergi og hadde symptomer på det. En test ga imidlertid positivt utslag på koronaviruset.

– Vi blir testet annenhver dag, og vi har også valgt på ta egne tester. De andre rytterne har testet negativt, opplyser Kristiansen.

Den positive testen medfører at det norske laget ikke kommer til start på onsdagens tredje etappe i Tour of the Alps.

– Av hensyn til de andre rytterne valgte vi å trekke hele laget, sier sportsdirektøren.

Gode resultater

Det fremadstormende Uno-X-laget har imponert stort i det internasjonale sykkelsirkuset så langt denne sesongen. Så sent som mandag ble Idar Andersen nummer to på åpningsetappen i Tour of the Alps.

Tirsdag viste Tobias Halland Johannessen muskler da han ble nummer 16 på en krevende fjelletappe. Det er lagets klatresterke ryttere som deltar i Tour of the Alps.

Det norske laget har fått invitasjon til en rekke store ritt i Europa på vårparten og har markert sin tilstedeværelse i de aller fleste av dem. Søndag ble Markus Hoelgaard nummer 19 i det prestisjetunge Amstel-rittet.

