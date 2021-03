Eckhoff vant verdenscupen sammenlagt - tok sesongens 12. seier

Tiril Eckhoff (30) har vunnet verdenscupen sammenlagt for første gang i karrieren. 30-åringen har vært suveren hele sesongen og jakter en historisk rekord.

TRE FORSØK PÅ REKORD: Om Tiril Eckhoff skulle vinne de siste tre verdenscuprennene denne sesongen, går hun forbi Magdalena Forsbergs rekordsesong med 14 seirer. Foto: Lubos Pavlicek / CTK

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Tiril Eckhoff gikk ut først på en jaktstart for sjette gang på rad denne sesongen, men hadde bare seks sekunder ned til Denise Herrmann – som sammen med en rekke andre jobbet for å hente inn den norske stjernen.

Den kampen var de sjanseløse i. Lørdagens triumf var Eckhoffs fjerde strake verdenscupseier, og sikret samtidig seieren i verdenscupen sammenlagt. I tillegg til en historisk sportslig bragd, sikrer sammenlagtseieren henne drøye 280 000 kroner.

– Jeg er veldig, veldig glad. Jeg visste det ikke, at jeg kunne vinne i dag. Det er veldig deilig, sier Eckhoff i et intervju sendt på NRK.

– Er det sant? spør hun, nesten sjokkert over at verdenscupseieren er sikret etter dette rennet:

Med 19 av 20 treff og et høyt tempo i sporet, kan det se lekende lett ut for Eckhoff - men slik er det ikke:

– Jeg måtte jobbe veldig med meg selv. Det er ikke så lett å være favoritt og det kommer negative tanker, som at jeg skal bomme tre på siste skyting. Men i dag gjorde jeg et skikkelig bra løp, smiler hun, som måtte reise hjem med en småsur 2.-plass i verdenscupen forrige sesong.

Eckhoff har hatt en smått uvirkelig sesong med tolv verdenscupseire. Bare Magdalena Forsberg har klart flere (14) på én sesong.

Det gjenstår tre individuelle renn av årets sesong. De kommer i Östersund senere denne måneden, hvor Eckhoff kan gå forbi Forsberg i antall seire på én sesong.

Eckhoff er den syvende norske, kvinnelige skiskytteren som vinner verdenscupen sammenlagt.

Dzinara Alimbekava ble nummer to foran Franziska Preuss i lørdagens renn. Marte Olsbu Røiseland endte på 4.-plass, og er nå 164 poeng bak Eckhoff på 2.-plass i verdenscupen. Hun kan maksimalt få 160 poeng på de resterende rennene.

– Hun er ustoppelig og har gjort det kjempebra. Jeg skulle gitt henne mer kamp, men jeg har slitt litt etter jul og da kan jeg ikke forvente at jeg skal kjempe om den, sier Olsbu Røiseland om lagvenninnen og konkurrenten.

Ida Lien ble nummer 12 i dagens renn, Ingrid Landmark Tandrevold nummer 24.

Eckhoff er feltets raskeste i sporet og økte luken inn mot første skyting. Der ble det fullt hus for den norske kvinnen, som la grunnlaget for en ny stor prestasjon i Nove Mesto.

Det ble én bom på andre skyting, men de nærmeste konkurrentene fulgte opp i samme stil. Dermed beholdt Eckhoff en god luke, 25 sekunder ned til nummer to.

På tredje skyting gjorde Eckhoff som på første skyting – hun fylte huset. Årets suverene ener gjorde nesten akkurat som hun ville og luken fortsatte å vokse.

Eckhoff så omtrent ikke en eneste konkurrent i løpet av rennet, og på siste skyting holdt hun hodet kaldt nok en gang. Fem treff rett ned, og Eckhoff kunne gå inn til seier i rennet og verdenscupen i ensom majestet.

Eckhoff kom inn på landslaget i ung alder, og viste tidlig potensial. Allerede i 2014 var hun med å ta OL-gull, men det er først de siste sesongene at det virkelig at løsnet for henne. Hele 19 av de 25 verdenscupseirene til 30-åringen har kommet de to siste sesongene, og i VM forrige måned ble det fire gull.

PS! Johannes Thingnes Bø sikret andreplassen på herrenes jakstart og dermed økte forspranget til Sturla Holm Lægreid i verdenscupen. Han ble nummer fire. Ettersom fire renn skal strykes er Thingnes Bø i praksis syv poeng foran Holm Lægreid.

