Finnes det noe mer kjedelig enn en svenskekrangel?

VM FRA HJEMMEKONTORET: Svenske Jonna vant gull foran norske Maiken. Det lever vi veldig fint med.

Jonna Sundling vant den klassiske VM-finalen i sprint foran Maiken Caspersen Falla og Anamarija Lampic. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Etter første VM-finale i Oberstdorf noterte vi oss to ting:

1: Maiken Caspersen Falla er en fenomenal mesterskapsløper som aldri slutter å overraske. Etter en trøblete vinter var hennes sprintsølv som gull å regne. Råsterkt av 30-åringen som står med følgende rekke på sine syv siste individuelle sprintrenn i VM og OL: Bronse (2013), gull (2014), bronse (2015), gull (2017), sølv (2018), gull (2019), sølv (2021). Det forteller om en utøver som har både kropp og hode med seg på riktig tid. Og det er akkurat det toppidrett handler om.

– Jeg vært syk, sittet hjemme og nesten ikke gått skirenn. Så er jeg her med en sølvmedalje, smilte den norske sølvvinneren til norske pressefolk i Oberstdorf.

2: Sverige er best i kvinnesprint. Favoritten Linn Svahn sviktet, men det gjorde ikke Jonna Sundling som vant et ganske suverent sprintgull.

Gull til Sverige. Sølv til Norge.

Jubel i hver leir og «et riktig bilde av kampen» om vi skal bruke fotballspråket.

Så glade ble svenske Jonna Sundling for gullet i den første øvelsen i Oberstdorf-VM. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Norge vs. Sverige

Skal vi tro oss i mediene i minuttene etter sprintfinalene, var det snarere en konflikt enn jubel over et gull og et sølv:

«Norska hånet: Vill inte ha en medalj?», ble det meldt i Sverige.

«Ut mot Norge: Driter fullstendig i hva de sier», var toppsaken i Norge.

Og i nyhetstjenesten NTB var hovedbudskapet at Falla syntes svenskene var høye på seg selv.

Da er spørsmålet fra en gammel, gretten gubbe innelåst med kjetting og hengelås på et hjemmekontor i Oslo:

Finnes det noe mer kjedelig enn krangling med svenskene?

Det er 10 dager igjen av VM, og det kan bli relativt utmattende om vi skal oppleve en kopi av de 10 mesterskapene som er gått etter at Petter «kaxig» Northug spurtslo Sverige i Sapporo: Påstått krangling mellom det som egentlig er to gode naboer.

Det var litt morsomt under Northugs tid. Fordi Northug opererte i en helt egen liga i alt han foretok seg.

Nå er det trøttende, forutsigbart og oppkonstruert. Fordi det stort sett ikke er en konflikt der.

De tre glade medaljevinnerne etter VM-sprinten: Maiken Caspersen Falla (sølv), Jonna Sundling (gull) og Anamarija Lampic (bronse) Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

«Hotet och ilskan»

Mekanismene er slik:

En svensk journalist snakker med en svensk utøver i intervjusonen. Så går han/hun til en norsk journalist som igjen konfronterer en norsk utøver.

Så snakker svensken og nordmannen sammen. Kanskje det finnes litt raseri å spinne rundt. Så vi en liten dytt i en av semifinalene?

Hvis ikke, intervjuer journalistene hverandre. Voila, konflikt! Klikk. Lesere.

«Hotet och ilskan».

«Svenskestikket og raseriet».

Jeg har selv vært en del av denne karusellen, og det har ikke vært stolte øyeblikk.

– Dere journalister er jo litt dumme, dere er blitt brukt gjennom mange år i byggingen av merkevaren Petter Northug. Han elsker Sverige og ler av alt som skrives, fortalte en av skikongens mange støttespillere i forkant av ski-VM i Falun 2015.

Ordene «hat» og «krig» ble brukt i dagene før skiløperen ankom Sverige. Det ble snakket om politibeskyttelse, han ble fremstilt som en fiende i fremmed territorium.

Fakta var at Sverige elsket Petter Northug, nordmannen trengte ingen beskyttelse.

Tre norske jenter kvalifiserte seg for den klassiske sprintfinalen. Her gratulerer Ane Appelkvist Stenseth og Tiril Udnes Weng sølvvinner Maiken Caspersen Falla. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Falla som reiste seg

Ski-VM øvelse 1, seks år etter Falun, handlet ikke om Northug, men om gullvinner Sundling og sølvvinner Falla.

Sistnevnte har slitt i hele vinter og det var få som forventet noe av jenta fra Romerike. 30-åringen er så rutinert og klok at hun innså at ekstern hjelp måtte til.

Skiferdighetene var der, men hodet var ikke på plass.

Hun ringte psykolog Britt Tajet Foxell. Etter daglige samtaler de siste ukene løsnet det for Falla.

Hun hadde igjen reist seg etter motgang. Derfor var sølv en seier.

Men Sverige vant Oberstdorf-VMs første gull. Det var både fint og fortjent.

Hej då!