Preben Monen (t.h.) har vært investor i Vipers i flere år. Dette bildet ble tatt i 2016 da han bidro til å senke gjelden som Vipers hadde til kommunen. Til venstre er nå avtroppende daglig leder, Terje Marcussen. Kjartan Bjelland

Fredag kveld kom nyheten om at Per Geir Løvstad er ansatt som daglig leder i Vipers. Investor Preben Monen truer med å trekke seg i protest mot at stillingen ikke ble utlyst.

