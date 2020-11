TV 2s Jesper Mathisen om avlyst kamp: – Amatørmessig

TV 2-ekspert Jesper Mathisen reagerer på at det tok så langt tid før treningskampen mellom Norge og Israel ble avlyst. Han omtaler prosessen som amatørmessig.

Norges planlagte treningskamp mot Israel onsdag kveld er avlyst. Det opplyste Norges Fotballforbund i en pressemelding onsdag formiddag.

– Selv om spillerne og forbundet er flinke på smittevern handler det om signaleffekten. Her har de skjøvet UEFA foran seg i stedet for å bare ta en avgjørelse selv. Det ser rett og slett amatørmessig ut å avlyse kampen seks timer før den skal spilles, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Nye vurderinger fra Helsedirektoratet har ført til at Helsedirektør Bjørn Guldvog sterkt anbefaler at kampen ikke blir spilt.

Tirsdag ble det kjent at Mu’nas Dabbu i Israels tropp er smittet av coronaviruset. Som følge av det ble en annen spiller han hadde vært i nærkontakt med satt i karantene, mens to andre spillere han også hadde vært i nærkontakt med ikke ble satt i karantene ettersom de hadde testet positivt på Covid-19 tidligere.

Kommuneoverlegen i Oslo bestemte likevel at kampen skulle gå som planlagt i henhold til UEFA-protokollen før kontrabeskjeden kom onsdag.

– Dette var det eneste riktige å gjøre, men det skjedde jo altfor sent. Dette burde blitt gjort for flere dager siden. Og den burde hvert fall blitt avlyst etter en israelsk spiller fikk påvist smitte. Men de hadde jo tydeligvis planer om å gjennomføre dette og det ser veldig rart ut med tanke på at Oslo er stengt også kommer det spillere flydd inn fra hele verden, sier Mathisen.

VG har vært i kontakt med Helsedirektoratet som opplyser at de har stor pågang, og må henvise til pressemeldingen.

– Det er selvsagt trist å avlyse en kamp timer før avspark. Det understreker samtidig alvoret i situasjonen vi står i. Over 500 landskamper i Europa er gjennomført denne høsten. Derfor er vi trygge på at protokollene gir den nødvendige smittevernfaglige rammen rundt kampene som spilles. Når nå helsemyndighetene er usikre på risiko for spredning etter et smitteutbrudd i den israelske troppen og anbefaler å avlyse kampen, så følger vi selvsagt dette, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

Tidligere landslagsspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen var tirsdag kveld med i Dagsnytt 18, hvor han stilte seg positiv til at kampen skulle gjennomføres, og er overrasket over kontrabeskjeden.

– Jeg er overrasket over at det kommer fem timer før kampstart, hvis det ikke er noen nye opplysninger fra i går. Da er det presset utad som gjør det. Man skal ikke kimse av det, men i hvert fall denne sammenhengen ble jeg overrasket. Jeg skal ikke utrope meg til noen smitteekspert, men i går sa de at det var ok, mens det i dag ikke var nok, sier han til VG.

Jakobsen føler seg trygg på at UEFA-protokollen er god nok til å sørge for et forsvarlig smittevern.

– Hvis det har kommet annen info i dag, så må man revurdere det. I går ble spillere satt i isolasjon, og det skulle ikke være fare med noen av de andre på laget.

AVLYST: Lars Lagerbäck og hans norske landslag spiller ikke treningskampen mot Israel onsdag kveld. Her fra en treningen på Ullevaal mandag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG