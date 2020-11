3 TOPPER:

5–0 RB Leipzig (28/10-2020): Etter en ny periode med mye kritikk har Solskjær snudd det igjen, og det først og fremst takket være innsatsen i Champions League. Først ble forrige Champions League-finalist PSG slått på bortebane. Og sist onsdag ble forrige sesongs Champions League-semifinalist RB Leipzig ydmyket og latterliggjort på Old Trafford. Solskjær utmanøvrerte Julian Nagelsmann taktisk, den andre omgangen er noe av de bedre som er prestert under nordmannen.

1–5 Cardiff (22/12-2018): Solskjær debuterte som midlertidig United-manager borte mot Cardiff, gamleklubben han ble sparket fra fire år tidligere. Nordmannen kunne ikke i sine villeste fantasier drømt om en bedre start på sin nye manager-karriere. Under ny sjef slo spillerne ut i full blomst og knuste Cardiff 5–1. De røde hadde ikke scoret så mange i en seriekamp siden mai 2013, det var den måneden Sir Alex Ferguson ga seg som manager.

1–3 Paris Saint-Germain (6/3-2019): Solskjær og hans menn var ikke levnet store sjansene før returmøtet i åttendedelsfinalen i Champions League. Pariserne ledet 2–0 etter det første møtet på Old Trafford og skulle bare kontrollere inn avansementet. Men Lukaku, Rashford og Solskjær ville det annerledes. United vant 3–1 på overtid, "mirakelet på Parc des Princes" var fullbyrdet og Solskjær ble ansatt som permanent manager.

3 FLOPPER:

0–4 Everton (21/4 2019): Tre uker etter at han var ansatt i fast stilling som Manchester United hadde resultatene allerede begynt å gå mot nordmannen. Men første påskedag i vårsolen på Goodison i Liverpool var fryktelig. United-spillerne var så giddaløse og uinspirerte at Solskjær frådet av sinne i presserommet etter å ha tapt 4–0. Indirekte truet han med å sparke spillere, så irritert var nordmannen over den manglende innsatsen.

1–6 Tottenham (4/10-2020): Solskjærs aller største tap på sine 100 første kamper som United-manager. Det skal sies at José Mourinhos Tottenham-lag hadde god uttelling og "stang-inn" på Old Trafford. Igjen var engelske aviser nådeløse, igjen ble det ropt at Solskjær burde sparkes og at United burde hente Mauricio Pochettino. Men Solskjær har ikke tapt etter det, ydmykelsen hjemme ble et vendepunkt.

0–2 Burnley (22/1-2020): Solskjær har vel strengt tatt ikke vært nærmere å få sparken enn etter denne kampen. Nordmannen ble buet av banen etter 0–2 hjemme for Burnley. Det var bunnpunktet i United-karrieren og mange trodde Solskjær ville bli sparket. Men så fulgte i stedet 19 (!) strake kamper uten tap. Nøkkelen var den gode januar-signeringen Bruno Fernandes.