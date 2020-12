DIREKTE: Manchester United herjer med Leeds

Mål for Manchester United!

Stor sjanse for Raphinha! Ballen tilfaller ham på bakre stolpe. De Gea redder fint med beina.

Gjestene har fått fem cornere i denne kampen. Det sier litt om at de har angrepet vel så mye som Manchester United.

Lindelöf holder på å tabbe seg ut! Bryter en pasning på flott vis, men får et dårlig touch. Leeds kommer til innlegg, men Wan-Bissaka står på rett sted.

Harrison med en overstegsfinte og et innlegg. Stoppes både én og to ganger av Wan-Bissaka, men får en corner.

Fint innlegg mot Bamford! Spissen header den like over tverrliggeren. Fint innlegg av Klich.

Kunne vært gitt et frispark der faktisk.

De er så effektive! Først et fint angrep av Manchester United. Ayling takler Martial. Fernandes står der og hamrer den i hjørnet.

Mål for Manchester United!

Bamford scorer, men flagget er oppe! Rodrigo skyter via en rødkledd. Bamford står i offside og hamrer den i mål. God avslutning, men det er altså vinket.

Maguire gir bort et litt klønete hjørnespark.

Også Manchester United presser høyt på et Leeds-lag som liker å holde ballen i laget.

Kjempesjanse for Bamford! Plutselig er han alene gjennom med De Gea. Ballen sklir av foten og går utenfor.

Siste mål er nok ikke scoret her. Leeds kommer ikke til å legge seg lavt og begrense tapet.

Leeds spiller seg ut bakfra. Anthony Taylor dømmer et frispark til Alioski.

HVA SKJER?! Midtbanespilleren kommer på et dypt løp og blir spilt gjennom av Martial. Det første touchet er nydelig – og så setter han den forbi Meslier med venstrefoten.

Mål for Manchester United!

Det er bare andre gang denne sesongen at Manchester United scorer på noe annet enn dødball i en seriekamp på Old Trafford denne sesongen.

Mål for Manchester United!

Leeds tar avspark på Old Trafford!

