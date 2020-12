«Dette kan bli moro!»

KOMMENTAR: Av og til tenker idrettsfolk sånn. Det var bra at vi bommet sist, for nå har vi alt å vinne.

Det er store forventninger til Ståle Solbakken som norsk landslagstrener. Kommentator Ola Bernhus har tro på at dette kommer til å bli moro. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau/NTB

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Vi tror neppe Ståle Solbakken resonnerte på den måten før han bestemte seg for å overta Lars Lagerbäcks jobb som norsk landslagstrener. Til det er han altfor mye konkurransemenneske – der og da, her og nå, uten unødvendige forklaringer, urokkelig i sin selvtillit.

Selv om det kan virke bekvemt for en fotballtrener å overta et lag som ikke nådde sitt mål, som det norske herrelandslaget, ligger det også en fare og lurer.

Stort potensial

Hvis Solbakken mislykkes i den jobben han nå skal ha frem til 2024, så vil det hefte ved ham at han har mislykkes med det meste lovende mannskapet norsk landslagsfotball noen gang har hatt. Det tar seg ikke pent ut. Han vet det.

Men klarer han i stedet å løfte laget inn i neste EM, så blir han også folkehelt, bortimot på Drillo-nivå. Det kan han seile på i resten av sin trenerkarriere og langt inn i pensjonsalderen.

For å nevne Drillo igjen: Være landets fotballguru, motta stadig nye tilbud, stille opp på likt – og mye ulikt – av underholdningsprogrammer på TV, leve godt på foredrag og opptredener. Være på fornavn med folket, ha det moro med fotballen på en ny måte.

I den grad en solung er interessert i slikt. (solung er en person fra Solør – red.anm.)

Fordel Solbakken

Det er dette utgangspunktet som gjør det til en fordel for Solbakken at forgjengeren Lars Lagerbäck ikke lyktes med å føre Norge til EM. Får vi det ikke til neste gang heller, så er det rett og slett fordi norsk fotball er for dårlig.

Får vi det til, er det langt på vei fordi vi igjen har fått en landslagstrener med genitendenser.

Ståle Solbakken har kapasitet til det. Han har spillerbakgrunnen, trenerbakgrunnen og personligheten.

Treneren fra Grue i Solør er rett og slett en type man legger merke til og lytter til – uredd, respektert og fascinerende egenartet. Dette kan bli moro!

Ikke noe avhopp

Denne gangen er det ingen fare for at han vil hoppe av jobben etter først å ha sagt ja takk. Det kommer han ikke til å våge, uansett hva slags tilbud han får.

Da det skjedde sist, var det fordi han var blitt tilbudt trenerjobben i Köln. NFF kunne ha stått sterkere på sitt den gangen, en underskrift er en underskrift. Men hvem har mage til å stoppe en norsk trener som får sjansen i Bundesliga? I stedet var Drillo i beleilig nærhet og hoppet inn med friske bein, som det heter nå.

Solbakken frykter neppe en fiasko, selv om han har vært mye bort i slikt også. For det første vil alle trenere oppleve motgang, kanskje å få sparken. Det gjelder å tåle det, det er som en god keeper må tåle å gjøre tabber. Solbakken er blitt tuppet ut både i Tyskland, England og Danmark. Uten at det ser ut til å ha merket ham det minste.

Riktignok er det spillere i FC København som nå i etterkant påpeker at han var blitt for hard og gretten. Det tror vi at vi kan se bort fra når han flytter alt sitt hjem igjen.

Det vi ikke vil se bort fra, er at han vil bli møtt med heftige resultatønsker, nesten en garanti om bedre tider.

Venter noe mer

Lagerbäck har gjort en grei jobb, selv om det ikke ble den avslutningen mange på. Om han ble sparket ut eller bare ønsket ut av et forbund som drev og luktet på Solbakken, er mindre interessant. Av Solbakken venter vi uansett noe mer.

Nemlig at den mest lovende generasjon landslagsspillere siden 90-tallet skal løftes inn i et sluttspill.

Men garanti, det har vi aldri.

Om vi ikke kan garantere sportslig suksess på EM- eller VM-nivå, så kan vi i hvert fall garantere en periode med futt og fart, heftige opplevelser, store ord og noen småfagre løfter. Show og moro – på sidelinjen og pressekonferanser.

Servert av en som liker slikt og har erfaring og kunnskaper nok til å leve midt oppi det.