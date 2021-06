Var brennhet i vinter: Hareide vurderer nytt fremstøt

RBK vurderer et nytt fremstøt mot Sogndals Sivert Mannsverk (19). Åge Hareide sier det også er høyaktuelt å hente hjem en spiller fra lån.

I godt humør: Det har blåst rundt Åge Hareide etter tre strake tap. Dagen før Haugesund-kampen var humøret på plass. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mandag diskuterte Hareide og styreleder Ivar Koteng overgangsvinduet, som åpner 1. august.

– Vi ser etter alt, egentlig. Vi må være på dem i markedet som er tilgjengelige og som er dyktige nok. Det er ikke slik at vi ikke er fornøyde med spillerne som er her, men vi må supplere. Vi har fått alvorlige skader på spillere, også.

Det sier Hareide til Adresseavisen etter endt treningsøkt tirsdag.

Treneren forventer et offensivt RBK mot Haugesund, som skal revansjere seg etter tre strake tap. Og han forventer nye spørsmål om egen trenerfremtid etter kampen, all den tid det er satt en slags frist 1. juli.

Les også Koteng gir klart svar om ny Hareide-kontrakt

Hareide er fortsatt sugen: På Sivert Mannsverk Foto: Christian Blom, NTB Scanpix

Yngre spillere

Mandag var han da også i møte med Koteng. Etterpå var styrelederen tydelig overfor Adresseavisen.

Skal man tro partene, handlet ikke dette møtet om Hareides framtid. Men om overgangsvinduet, som står åpent fra 1. til 31. august.

– Nå har vi tatt inn erfarne menn som Per (Ciljan Skjelbred) og Alexander (Tettey), som er her for å bidra til å etablere en kultur i tillegg til å spille, innleder Hareide.

– Framover må se lenger ned på alders-stigen, for å få fatt i de beste ungdommene. De som er i kategorien Carlo (Holse), Emil (Konradsen Ceïde) og Edvard (Tagseth).

– Betyr det at du fortsatt kan tenke deg å hente Sivert Mannsverk?

– Ja, så absolutt. Så absolutt. Hvis det er mulig. Så langt har ikke det vært mulig.

– Vurderer dere et nytt framstøt?

– Ja. Det kan godt hende at vi gjør det, svarer Hareide.

Den 19-årige midtbane-eleganten fra Sogndal ble jaktet hardt av RBK i vinter, men Sogndal takket nei til budene fra Brakka. Han kobles også til klubber i utlandet, som gjør at det i høyeste grad kan skje ting på Fosshaugane denne sommeren.

I øyeblikket er Markus Henriksen og Per Ciljan Skjelbred ute en periode, begge midtbanemenn.

Brattbakk-gjensyn?

I samtalen med Adresseavisen snakker Hareide også om en annen spiller.

– Det kan godt være at vi henter hjem Filip Brattbakk. Jeg likte det han gjorde i Raufoss i fjor høst. Han er en målfarlig bakromsspiller, sier treneren.

Brattbakks utlånsavtale med Ranheim gjelder i utgangspunktet ut sesongen. Men det finnes åpninger for å kunne hente ham tilbake i august. Brattbakk spilte mye for Raufoss i fjor høst, men har stort sett vært innhopper i fjæra.

Hareide avviser imidlertid at dette har med Stefano Vecchias skadesituasjon og gjøre.

– Nei. Vecchia nærmer seg, sier treneren - om et comeback fra svensken etter prolapsen.

Spilt lite: Filip Brattbakk har stort sett vært innhopper for Ranheim denne sesongen. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Venter på stopper-svar

Videre forteller Hareide at en midtstopper fort står på ønskelista.

Både Even Hovland og Besim Serbecic har mottatt kontraktsforslag, men har foreløpig ikke svart.

Begge har kontrakter ut denne sesongen.

– Det ligger i hendene på agentene til de to spillerne. Vi må uansett agere uten å tenke på dem. Vi kan få nei, og da må vi ha folk klare, sier Hareide.

– Hvorfor lånte dere ut Ole Sæter til Ull/Kisa?

– Skal vi mene noe med Ole Sæter, må han få kamper. Han slet en del med skader i Ranheim, og kom skadet til oss, som ga han en tung inngang her. Så får vi se hva han gjør i Ull/Kisa nå i høst, svarer Hareide.