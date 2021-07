RBK-Reitan om Glimt-sjefen: – Kunne gjort en kjempefin jobb

Da det ble kjent at Åge Hareide ikke forlenger kontrakten var det ett navn som var på alles lepper.

Erlend Dahl Reitan har tidligere spilt under Kjetil Knutsen. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

LERKENDAL: Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli mener Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen bør stå øverst på Rosenborgs ønskeliste.

– Om det er aktuelt for Knutsen, vet jeg ikke. Men RBK må sjekke det ut. Knutsen passer inn i det supporterne og omgivelsene ønsker at RBK skal være.

Knutsen har kontrakt til sommeren 2022. Bergenseren har ikke besvart Adresseavisens henvendelser torsdag ettermiddag.

Koteng bekreftet

Erlend Dahl Reitan har vært på utlån i Bodø ved to anledninger og har god kjennskap til Knutsen. Høyrebacken sier det ikke har hans jobb å finne ny trener, men er ikke i tvil om at Knutsen kunne fått fart på skuta i RBK.

– Kjetil kunne gjort en kjempefin jobb for Rosenborg, sier 23-åringen til Adresseavisen.

– Jeg ønsker en som er dyktig, svarer han når han blir spurt om hva han vil se i en ny trener.

– Han er selvfølgelig på lista til oss. Han er en dyktig og interessant trener.

Det sier Ivar Koteng på spørsmål fra Adresseavisen om Kjetil Knutsen er aktuell til trenerjobben i Rosenborg.

En verdig avskjed

Etter å ha snakket med Markus Henriksen, André Hansen og Dahl Reitan er det én fellesnevner. Alle ønsker å gi Hareide en verdig avslutning på trenerkarrieren.

– Vi som spillergruppe aksepterer og respekterer det valget. Så kommer vi til å gjøre det som står i vår makt, for å få de resultatene og den avskjeden som det blir til hans ære, sier Henriksen.

Begrunnelsen Hareide ga da han møtte pressen på treningsfeltet, var at han skal pensjonere seg, og alderen er en av hovedgrunnene.

– Det er litt sånn at hvis Åge føler det er riktig, så er det sikkert helt riktig. Det er godt å få det ute av verden, nå vet vi hvordan det blir utover, mener Dahl Reitan.

Markus Henriksen sier han har full tiltro til Åge Hareide som trener ut sesongen. Foto: Christine Schefte

Mener de har rett mann

Hareide selv uttalte at han var rett mann for resten av sesongen, noe flere av spillerne sier seg enige i.

– Det som har vært den siste tiden har absolutt ikke vært godt nok. Det er opp til oss å vende den dårlige trenden, sier kapteinen.

– Er Hareide rett man til å snu den trenden?

– Ja, det tror jeg absolutt. Vi har full tiltro til Åge. Nå er det viktig at vi som spillergruppe og ledere prøver å gjøre den knallharde jobben som må til, mener midtbanespilleren.

Henriksen får støtte av Dahl Reitan i at Hareide er rett man for RBK ut sesongen.

Etterlyser kontinuitet

Hansen møter Adresseavisen bare få timer etter at han fikk beskjed om Hareides avgjørelse. Målvakten bruker imidlertid lite energi på situasjonen akkurat nå, men trekker fram en konkret ting.

– Det betyr jo det at blir en ny trener i Rosenborg i sesongen 2022, sier han og legger til:

– Kontinuitet er et velkjent begrep innenfor fotballen. Særlig når man skal prestere over tid bruker man ofte begrepet kontinuitet, at det er en nøkkelfaktor. Tar man utgangspunkt i det, så er det vel aldri heldig å bytte trener for ofte. Da bryter du opp det du har begynt på, og man må begynne på nytt igjen.

André Hansen håper at laget tar raskt kan få gode opplevelser. Foto: Christine Schefte

Hansen har vært i klubben siden 2015, og har i løpet av den tiden hatt fem ulike sjefer: Kåre Ingebrigtsen, Rini Coolen, Eirik Horneland, Trond Henriksen og Åge Hareide. Coolen og Henriksen var riktig nok midlertidige sjefer.

– Skal vi bli bra over tid, så må vi ha kontinuitet, slår Hansen fast.

– Spesiell situasjon

Videre forklarer 31-åringen at han har lite grunnlag til å si noe hva de hyppige byttene skyldes, men skiller denne situasjonen fra tidligere trenerbytter.

– Denne situasjonen er litt mer spesiell, Åge kom inn i fjor høst og skrev

under en korttidskontrakt. Han har jo kommet godt opp i alderen og har familie i Molde.

Av den grunn mener han kontinuitet ville vært et sentralt begrep også om RBK hadde ledet ligaen i dag. Realiteten nå er 6. plass og elleve poeng opp til serieleder Molde.