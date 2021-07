Private årsaker satte ham ute av laget. Nå er Start-keeperen klar for å spille igjen

Jonas Deumeland har ikke vært på banen i de to siste kampene som følge av private årsaker. Nå føler han seg klar for å bidra igjen, og får ros av Start-trener Sindre Tjelmeland.

Jonas Deumeland har gått glipp av de to siste kampene til Start.

Kristiansand: - Det skjedde ting på privaten som gjorde at jeg ikke kunne spille de to siste kampene.

Det sier Starts målvakt, Jonas Deumeland. Tyskeren har vært blant klubbens beste spillere denne sesongen, men de to siste kampene har han blitt nødt til å se fra tribunen. Amund Wichne kom inn i hans fravær mot Grorud og gjorde sine saker bra. Sist mot Bryne fikk han fornyet tillit. Nå forklarer Deumeland overfor Fædrelandsvennen hva som er årsaken til at han ikke har spilt.

– Jeg var ikke mentalt klar for å spille og hjelpe laget. Jeg var opptatt med det som skjedde hjemme, sier Deumeland.

Burvokteren har tidligere vært åpen om at det har vært tøft for ham å være vekke fra sin kone og datter som bor i Belgia. Han ønsker ikke å gå inn på hva som har skjedd, men sier at han føler seg mye bedre og er klar for å hjelpe laget på banen igjen.

– De private problemene har ikke løst seg, men jeg har tilpasset meg til den nye situasjonen. Jeg har håndtert det jeg kan, så nå er det tilbake til normalen igjen, sier Deumeland, som legger til at fotballen bidrar til å få vekk fokuset fra andre problemer.

– Hvordan ser du på kampen om plassen i mål?

– Jeg spiller mine kamper og gjør det jeg kan på trening. Jeg synes de første kampene jeg spilte i år var bra. Alle var fornøyde, jeg var fornøyd. Så er det bare å jobbe hardt. Alt det andre som skjer er ikke i min hender, svarer 33-åringen.

Tøff konkurranse

Sindre Tjelmeland har nå vært i klubben i snart to uker. Treneren fra Etne er glad i en ballbesittende spillestil, og liker at laget hans spiller seg ut bakfra. Derfor mener mange at Amund Wichne, som er god med ballen i beina, passer best til den nye stilen Tjelmeland forsøker å implementere i Start. Treneren sier til Fædrelandsvennen at det blir en tøff kamp om plassen i mål framover.

– Det er en tøff konkurranse i mål, det må jeg si. Jonas har sett bra ut. Han virker offensiv, og ser frisk og pigg ut på trening.

– Er han aktuell for å spille kamper igjen?

– Vi har hatt en dialog på det, og han har gitt meg grønt lys. Han har vært dønn til stede på øktene, og er klar for å konkurrere.

Klar for et innhopp

Det samme gjelder Matias Belli Moldskred. Midtbanespilleren pådro seg en lyskestrekk da han var på landslagsoppdrag for Nicaragua. Sist han spilte for Start, var hjemme mot Aalesund 30. mai. De siste ukene har han intensivert opptreningen, og på onsdagens økt var han med for fullt sammen med sine lagkamerater.

– Kroppen føles bra. Jeg er litt småstiv her og der, men det er vanlig det. Jeg fikk jobbet bra med skaden da jeg fikk den, og opptreningen har gått fortere enn forventet. Jeg gleder meg veldig til å få være med på kamp med laget igjen, sier han.

– Jeg er ikke vant til å være så mye skadet. Jeg tenkte faktisk på det, at sist jeg gikk glipp av en kamp på grunn av skade må nesten ha vært i juniorfotballen. Jeg trives ikke med å sitte på benken. Føler meg klar for et innhopp, sier Moldskred til Fædrelandsvennen.

Det er gode nyheter for Tjelmeland at han nå får flere valgmuligheter når han skal ta ut elleverne framover.

– Belli er en bra spiller. Vi spilte tre kamper mot Raufoss i fjor med Åsane. Da var han en av de mest fremtredende spillerne, så jeg vet at det er en kvalitetsspiller vi får inn i troppen igjen, sier Start-treneren.