Etter Hareides nei: Assistenten åpner for å bli

Geir Hansen varsler en avklaring i løpet av sommeren.

Kontrakten til Geir Hansen går ut etter inneværende sesong. Nå åpner han opp for å forlenge med RBK. Foto: Camilla Alexandra Lie

LERKENDAL: RBK-assistentens kontrakt går ut etter inneværende sesong. Nå bekrefter Geir Hansen at han gjerne blir værende på Lerkendal.

– I utgangspunktet skal jeg tilbake til jobben min i fotballforbundet som spillerutvikler. Men jeg har en god dialog med Rosenborg og trives veldig godt her. Jeg har også fått høre at klubben er fornøyd med meg. Jeg utelukker ikke at det blir en forlengelse, sier Hansen til Adresseavisen etter lørdagens treningsøkt på Lerkendal.

– Å være i RBK er en attraktiv jobb for meg. Det skal jeg ikke legge skjul på. Men det er ikke bare fotballen som styrer valget mitt. Jeg har fire unger og ei kone i Ålesund, så vi får se.

Avgjørelsen vil tas i sommer

Hansen har for øyeblikket permisjon fra jobben som spiller utvikler i NFF. Han kom til klubben i fjor sommer, og skrev den gangen en kontrakt ut året. Før jul forlenget han kontrakten med ett år.

– Skal jeg jobbe i en klubb, er det Rosenborg jeg vil jobbe i. Jeg trives kjempegodt og gleder meg til å dra på jobb hver eneste dag.

– Hva sier familien?

– Jeg har ikke vært så mye hjemme, men vi prates mye over telefon. De ønsker at jeg skal ha det fint, samtidig vil de at jeg skal være mer hjemme. Og det vil jeg også. Rosenborg har vært veldig fleksibel og lagt godt til rette for meg, men spørsmålet er om vi får det til fremover også.

– Er det opp til deg om du blir værende?

– Ja, samtidig skal alt klaffe. Det handler i stor grad om at jeg skal få nok tid med familien min også. Vi tenker grundig gjennom dette nå.

Hansen sier en avgjørelse vil bli tatt i løpet av sommeren.

Fra nyttår av står RBK uten hovedtrener. Hansen sier det er uaktuelt for ham å ta over etter Åge Hareide.

– Nei, det er ikke aktuelt.

– Ikke hvis det blir snakk om en midlertidig løsning heller?

– Nei.

RBK-sjef Åge Hareide mener klubben bør forlenge med Geir Hansen. Foto: Camilla Alexandra Lie

Mener RBK bør forlenge med Hansen

Hareide bekreftet denne uka at han ikke kommer til å forlenge kontrakten med Rosenborg. 67-åringen pensjonerer seg som fotballtrener etter inneværende sesong.

Men Hareide er klar på at RBK bør gjøre det de kan for å forlenge med Geir Hansen:

– Ja, det bør de absolutt. Hele staben her består av dyktige og hardtarbeidende folk. Det er viktig med kontinuitet og folk som kjenner klubben godt. Alt ligger til rette her for å utvikle et godt fotballag, men spillerne må også ta til seg all lærdommen. Erfaringsmessig kan slikt gå i rykk og napp. Noen ganger fungerer det veldig godt, andre ganger ikke. Et byggverk er skjørt i startfasen, og da kan alt skje. For vår del har det vært litt vaklende, og nå forsøker vi å ta tak i det. Men staben er dyktig og forutsetningen til å lykkes her er gode.