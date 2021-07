NRK justerte EM-lyden etter klager

(Italia - England 0–1, kampen pågår) NRK måtte ta grep etter at flere reagerte på den lave stadionlyden under kveldens EM-finale.

JUBEL: Luke Shaw sendte England i ledelsen. Foto: Facundo Arrizabalaga / POOL / EPA POOL

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Før to minutter var spilt sendte Luke Shaw England i ledelsen, men det elleville jubelbrølet fra hjemmefansen på Wembley nådde ikke hjem gjennom TV-ruten med full kraft.

For mens 66 000 ekstatiske supportere feiret åpningsmålet fra England-backen, tok norske TV-seere til sosiale medier for å uttrykke frustrasjon.

Blant annet på Twitter har flere reagert på den lave lyden fra tribunene under EM-finalen.

Les også Finaleklar Drillo om TV-kritikken: – Jeg treffer ikke de halvveis interesserte så godt

Redaksjonssjef Torbjørn Sarre-Jensen i NRK Sporten informerer om at de har tatt grep etter klagene fra publikum, og justert opp lyden.

– Vi fikk tilbakemeldinger fra publikum, sier han til VG.

Videre sier han at de tok grep så snart de fikk henvendelse fra publikumsservice, og at de nå mener at det er på «riktig nivå».

Luke Shaw har hatt noen tunge år, både på landslaget og klubblaget. Denne sesongen har imidlertid Manchester United-spilleren vært en stjerne på begge arenaer.

25-åringen har etablert seg som en av verdens beste i sin posisjon, men det var kanskje ikke alle som hadde tippet ham som første målscorer i en EM-finalen.

Den målgivende pasningen kom fra backen på motsatt kant, Kieran Trippier. Innlegget fant veien til bakerste stolpe, hvor Shaw fikk stå helt alene. Der banket han inn 1–0 via stolpen. Utagbart for Gianluigi Donnarumma.