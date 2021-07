Derfor var Brann-kampen ekstra spesiell for TIL-spiller Tomas (21)

Tomas Olai Totland (21) vokte opp som Brann-fan. Lørdag kveld var han nær å bli den store helten mot klubben han heiet på som barn.

BERGENSER: Tomas Olai Totland spilte sin første offisielle kamp på Brann Stadion. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Bergenseren som kom til TIL fra Sogndal foran årets sesong, har vært et av lyspunktene i årets TIL-sesongen og da kampen gikk mot 90 minutter holdt Totland på å gjøre det helst store da han driblet av to Brann-spillere i 16-meteren og var nære på å sette ballen i mål da hjemmelaget fikk avverget.

Kampen ebbet i stedet ut i 1–1 og poengdeling mellom de to bunnlagene.

– Det er den siste mannen der som kommer i veien. Jeg synes vi har et par store sjanser mot slutten der til å score 2–1-målet, men ballen vil ikke enda og da ender vi med ett poeng. Selv om vi helst skulle hatt tre poeng, e r ett poeng greit i dag, sier Tomas Olai Totland til iTromsø.

– Tiden vil vise

21-åringen legger likevel ikke skjul på at det var stort å spille på «Stadion» der han som liten gutt heiet frem sitt favorittlag.

– Det var kult og endelig få spille en offisiell kamp her på «Stadion». Jeg har vært her mange ganger som liten gutt og det var spesielt i dag med familie og kompiser på tribunen, sier 21-åringen.

– Var du nervøs?

– Jeg gledet meg egentlig bare. Det var en gøy kamp å spille.

– Du følte ikke debuten på «Stadion» kom for «feil lag»?

– Det var kult å få spille her med Tromsø. Hadde jeg bare scoret mot slutten der, hadde kampen vært perfekt, sier vingbacken, som anslår at han har sett 10–20 kamper live på stadion i oppveksten.

– Jeg var ofte her med bestefaren min, så det er et sted jeg har vært mye som liten gutt.

– Tror du at du noensinne blir Brann-spiller?

– Det får vi se. Jeg er Tromsø-spiller nå, så det vet man ikke. Plutselig kan det skje en dag, man vet aldri.

Nå venter Rosenborg hjemme neste søndag før Gutan tar ferie.

– Vi skulle helst hatt tre poeng. Men det er fortsatt tett der nede, så vi må bare vinne kampene våre og ta det derfra.

– Hadde sjanser til å avgjøre

Ruben Yttergård Jenssen (33) som spilte for Brann fra sommeren 2018 til og med 2019-sesongen, før han vendte hjem til Tromsø, var tilbake på «Stadion» for første gang etter klubbyttet.

– Det er litt både og. Jeg synes egentlig vi gjør en OK kamp, ikke mer enn det. Vi følger kampplanen vi har, men klarer ikke helt å straffe dem som vi hadde planlagt i noen rom. Samtidig får vi sjansene vi trenger for å avgjøre kampen. Så er det kjipt at vi slipper inn på dødball igjen, sier Yttergård Jenssen.

– Hva kan dere gjøre med det problemet, at dere igjen slipper inn på dødball?

– Vi må bare fortsette å øve på det. Vi ryddet fint unna på de andre, men det er på den ene glipper, og det å vi bare se på, og trene å bli bedre på. Heldigvis er det mange kamper igjen og vi har god tid på å bli bedre.

Mot slutten tok TIL over og presset på for alle tre poengene.

– Det var planlagt for vi vet hvordan det er i Bergen. Du får hjelp av supporterne, kommer inn i garderoben og henter litt momentum. De hadde scoret rett før pause, så vi prøvde egentlig og drepe kampen litt, både i starten av 1. og 2. omgang, for så og ta over. Det fungerte egentlig greit. Så skulle vi helst hatt alle tre poengene, men jeg føler samtidig at hadde vi vært enda litt bedre, hadde vi vunnet kampen, sier TIL-kapteinen.

Fornøyd trener

TIL-trener Gaute Helstrup sa segf godt fornøyd med mye etter poengdelingen i Bergen.,

– Jeg er veldig godt fornøyd med innsatsen som legges ned. Det er Brann, Bergen, de må ha seier, og jeg synes vi står veldig godt imot. Det er ikke så mange store målsjanser de har i dag, så jeg er veldig godt fornøyd med innsatsen som legges ned. Det kjennes ut som vi er nært å ta alle tre poengene, så er det positiv at vi står på identiteten vårs. Vi er god defensivt, vi prøver å rykke de inn der vi ønsker dem for å få en del gunstige brudd. Det synes jeg også vi lykkes med, sier Helstrup.

TOMMEL OPP: Gaute Helstrup viser at han er fornøyd. Foto: Marit Hommedal

Han mener flere ting fungerte bra i kampplanen.

– Jeg er godt fornøyd med risikovurderingen i dag. Jeg tror jeg kanskje teller ett brudd imot på egen halvdel og det var ganske høyt, og det er sånn vi vil fremstå, at vi lokker opp lag, tør å bruke Jacob (Karlstrøm), tør å finne Ruben (Jenssen) noen ganger inne sentralt når han har stor plass, spille på trygge, enkle pasninger og sikkert. Så kunne vi vært enda bedre å finne overtallet når vi slår langt, enda bedre i omstillingsfasen offensivt, men alt i alt er jeg mer fornøyd enn misfornøyd i dag, absolutt, sier Helstrup.

Selv om Ebiye Moses igjen gikk målløs av banen, er også treneren fornøyd med sin nigerianske spiss, som fortsatt står med fire nettkjenninger i år.

– Jeg er veldig godt fornøyd med Moses, og jeg regner med de fleste ser samme kamp som oss: Han er vanskelig for dem, får takk i ballen, vendt inn når han starter bak og skaper nesten en sjanse på slutten på en veldig god måte. Han kommer også til en god heading på dødball, som blir feilaktig frispark, så jeg synes han gjør mye bra. Fortsetter hans om nå, vil han bli bedre og bedre og score mål også. Jeg er veldig godt fornøyd med Moses.