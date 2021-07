Gamst med TIL-stikk foran cupmøtet: – Viktigere for oss å møte TUIL

Morten Gamst Pedersen (39) mener TIL 10 av 10 ganger bør slå Alta. Men har en liten åpning for at det kan bli en cupsmell.

MØTES IGJEN: Morten Gamst Pedersen, her i en kamp tidligere i år, skal spille mot gamle lagkamerater i TIL kommende søndag. Foto: Karl Eirik Steffensen / Altaposten

Oppsettet for den andre cuprunden kom mandag. For TILs del ble de satt opp borte mot Alta, etter å ha slått Skånland i Sør-Troms i den første runden sist lørdag. Noe som også betyr et gjensyn med Morten Gamst Pedersen.

Selv var 39-åringen på trening i badeanlegget i Alta, da nyheten kom. Telefonen glødet av meldinger og oppringninger.

– Skjermen var rimelig fylt opp av «notifications», for å si det sånn, forteller Gamsten til iTromsø.

Etter å ha vunnet 1–0 borte mot 3.-divisjonslaget Skjervøy lørdag, ser han frem til å møte TIL. Men understreker at det ikke blir høydepunktet denne uka.

– Vi møter TUIL i Alta i serien på onsdag. Den blir viktigere enn TIL-kampen. Vi har vært uheldig og tapt poeng i en del kamper, og må ta alle poengene vi kan, spesielt hjemme, sier Gamst om toppstriden i 2.-divisjon.

– Kunne vunnet 20–0

Der ligger Alta for øyeblikket på fjerdeplass, syv poeng bak Kongsvinger som topper tabellen.

– Jo lengre vi klarer å være på skuddhold av toppstriden er det bra. Vi er de vi er, og må prøve å gjøre det beste ut av det, sier Gamst.

Han har sett høydepunktene fra TILs 11-0-seier mot Skånland, og mener laget «sikkert kunne vunnet 20-0».

– Vi er en ekstrem «underdog» her, og normalt sett skal et eliteserielag cruise igjennom de første tre cuprundene, sier Gamst som likevel legger til et men her.

– TIL er en helproff eliteklubb mot en amatørklubb som oss der vi folk med vanlige jobber. TIL skal vinne denne 10 av 10 ganger, men så er det en gang i ny og ne at David slår Goliat. Vi måtte jo ut i ekstraomganger sist jeg var med TIL i Alta, sier Gamst om cupdramaet i 2018 da Mushaga Bakenga ble matchvinner i ekstraomgangene.

Revansje?

Foran 2020-sesongen valgte TIL ikke å forlenge avtalen med Gamst. Også i vinter var det samtaler om et mulig spillercomeback, uten at det endte med en kontrakt. På spørsmål om han kjenner en revansjelyst mot TIL svarer han følgende:

– Det tenker jeg ikke på. Når du går på banen har du lyst til å vinne fotballkamper. I tillegg har vi en pandemi som gjør at vi ikke får fylt opp Finnmarkshallen. Hadde det vært åpent for alle, kunne vi dratt nytte av publikum og skapt en fest for de på tribunen, sier Gamst.

Han kjenner godt til mange av spillerne på dagens TIL-lag, og nevner blant annet Kent-Are Antonsen, Jostein Gundersen og Magnus Andersen som tre av dem.

– Jeg var romkamerat med Kent-Are i mange år, og for TIL er nok cupen viktig ettersom den første tredjedelen av sesongen ikke har gått helt på skinner. Å gå langt i cupen kan berge mye av en sesong. For vår del kan det så klart bli et eventyr, hvis vi skulle klare noe, sier Gamst.

Også Fløya gikk videre til andre runde etter å ha slått TUIL etter straffespark. De fikk KFUM Oslo hjemme i en kamp som trolig spilles lørdag.

Cupoppsettet:

Moss - Fredrikstad, Nordstrand - Sarpsborg 08, Skeid - Lillestrøm, Kjelsås - Grorud, Ready - Strømsgodset, Ullern - Vålerenga, Eidsvold Turn - Raufoss, Ull/Kisa - Stabæk, Notodden - Mjøndalen, Kongsvinger - Strømmen, Gjøvik/Lyn - HamKam, Fram - Odd, Arendal - Sandefjord, Fløy - Jerv, Vidar - Start, Sola - Bryne, Åkra - Sandnes Ulf, Djerv 1919 - Viking, Stord - Åsane, Fana - Brann, Fyllingsdalen - Øygarden, Florø - Sogndal, Hødd - Molde, Brattvåg - Aalesund, Orkla - Rosenborg, Nardo - Stjørdals/Blink, Tiller - Kristiansund, Levanger - Ranheim, Junkeren - Bodø/Glimt, Harstad - Senja, Fløya - KFUM Oslo, Alta - TIL.