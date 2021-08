Brennhet Islamovic fortsatte rekken: – Hans beste kamp

Dino Islamovic fortsatte sin utrolige scoringsrekke - montenegrineren har nå tolv mål på åtte kamper.

Dino Islamovic lot seg ikke stoppe av regnvær på Lerkendal. Spissen er fortsatt i fyr og flamme. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Rosenborg – Domzale 6–1 (4–1)

Tomålsscorer Islamovic fikk hvile de siste ti minuttene og mottok velfortjent applaus fra Lerkendal-publikummet da han gikk av.

– Islamovic gjør sin beste kamp for året, han gjør nesten ikke feil i dag, roste ekspertkommentator Bent Skammelsrud.

Rosenborg valset over slovenske Domzale i det første oppgjøret i 3. kvalikrunde i Conference League. Den etter hvert målvante spissen var i godt humør da han møtte Adresseavisen like etter kampslutt.

– Det er alltid skönt å være Dino, oppsummerte han selv.

– Spiller bedre

Etter Adam Anderson hadde sørget for 1–0 var det Islamovic som satte inn 2–0. Det gjorde han etter å ha fått ballen servert fra Vebjørn Hoff på bakerste stolpe. Rosenborgs nummer ni hadde tatt et fint løp og satte enkelt inn sin første for dagen.

– Du har nå scoret tolv mål på åtte kamper. Du er åpenbart i god form?

– Det føles godt. Jeg har kommet i gang nå, det løsnet etter det første målet. I tillegg har vi begynt å spille bedre som lag. Vi kommer til flere sjanser, mener Islamovic.

Scoringsrekken begynte i 2–2-kampen mot Odd 4. juli. Siden den gang har Islamovic hatt nettkjenning i samtlige kamper. RBK har for øvrig vunnet syv på rad, noe de ikke har gjort siden Kåre Ingebrigtsen var sjef.

Montenegrinerens andre scoring mot Domzale kom 17 sekunder ut i andreomgang. Emil Konradsen Ceïde snappet ballen fra Domzale-forsvaret og la den igjen til lagkamerat Islamovic. Spissen fyrte av fra 18 meter og fikset 5–1.

– Hva synes du om kampen i dag?

– Vi kommer ut og er ekstremt motiverte, er aggressive og setter et høyt press. Vi får uttelling med en gang og etterpå bare kjører vi på i 43 minutter. De får 4-1-målet som er litt unødvendig.

Etter kampslutt spøkte Dino Islamovic om at han egentlig hadde puttet tre fulltreffere. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Hattrick?

Da Islamovic etter hvert ankom presserommet på Lerkendal fleipet han med at han ikke hadde bare to scoringer, men tre. Spissen var nemlig svært nær ballen da en Domzale-forsvarer satte ballen i eget mål. På den offisielle kampstatistikken får han uansett ikke tildelt målet.

– Returkamp allerede på tirsdag. Hva tenker du om den?

Islamovic ler litt, og svarer:

– Alt kan skje, men vi skal dra dit for å fullføre jobben.

– Hva synes du om prestasjonen til Domzale?

– De tapte 6-1, men jeg fokuserer på vår prestasjon og den var bra.