Kantspiller ferdig i Start

Sebastian Buch Jensen vender hjem til Danmark.

Sebastian Buch Jensen får ikke ny kontrakt i Start. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Sebastians avtale var ut juli, og den blir ikke forlenget. Vi takker ham for innsatsen i Start-drakta, skriver direktør Terje Marcussen i en tekstmelding til Fædrelandsvennen.

22-åringen ble hentet på lån fra Midtjylland på overgangsvinduets siste dag. Da undertegnet han en kontrakt med Start som strekte seg ut juli.

– Jeg føler dette er en god klubb for meg, så jeg er ikke avvisende til å forlenge om det viser seg at det er en god match for alle, sa han til Fædrelandsvennen den gang.

Men nå er altså dansken ferdig i Start – bare to måneder etter at han kom til klubben.

Det har blitt to mål på åtte kamper for de gulkledde, men mot Raufoss spilte han ett minutt og mot Stjørdals-Blink måtte han sitte på benken i samfulle 90 minutter.

– Vi ønsker ham lykke til videre i karrieren, sier Marcussen.

Buch Jensen har ikke besvart vår henvendelse.

Dansken, som står med 33 aldersbestemte landskamper, spilte for Skive på nivå to i Danmark de siste to årene - før han kom til Start. Nå må han igjen se etter en ny klubb.