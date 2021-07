RBK med sterk borteseier: – En flott prestasjon

Rosenborg stanget lenge på Island, men vant til slutt komfortabelt mot Hafnarfjördur.

Carlo Holse jublet for scoring etter å ha stanget Rosenborg i ledelsen. Foto: Skjermdump

FH Hafnarfjördur – Rosenborg 0–2

Rosenborgs første kamp i kvalifiseringen til Europa Conference League så lenge ut til å bli målløst. Men scoringer fra Carlo Holse og Dino Islamovic gjorde at RBK har et godt utgangspunkt etter det første oppgjøret.

– Et sterkt resultat borte mot et islandsk lag og en flott prestasjon, sier ekspertkommentator Bent Skammelsrud.

UEFA har fjernet bortemålsregelen, og RBK vil ikke dra fordel av den gamle regelen.

Returoppgjøret spilles torsdag 29. juli. Hvis Rosenborg tar seg videre til neste runde møter de vinneren av slovenske Domzale og finske Honka.

Stolpetreff

Etter forsiktige åpningsminutter smalt det i metallet fra islendingene. Vertene rullet opp på venstresiden og Jonatan Ingi Jonsson satte ballen i stolperoten da ni minutter var spilt.

– Jeg tror ikke André Hansen har kontroll på den, mente Skammelsrud.

– Hjertet i halsen der, men det gikk bra, la kommentator Ole Sagbakken til.

Her smalt det i stolpen fra Jonatan Ingi Jonsson. Foto: Skjermdump

Selv om FH hadde spilt seg til den største muligheten var det RBK som styrte spillet den første halvtimen.

Tre RBK-muligheter

Tretti minutter inn i kampen stod Carlo Holse for RBKs første sjanse da han fyrte av fra 20 meter. Skuddet hadde en fin dupp og hjemmelagets målvakt måtte ut i strekk for å slå ballen over.

Drøye fem minutter senere slo Erlend Dahl Reitan et farlig innlegg inn i boksen. Ballen havnet hos Rasmus Wiedesheim-Paul, som fikk ballen på mål, men rett på keeper.

– Der må du treffe ballen rent, utbrøt Sagbakken.

Dino Islamovic fikk også testet keeper Gunnar Nielsen, uten at islendingen fikk store problemer. Dermed stod det 0–0 til pause.

– Rosenborg var klart best i førsteomgang, oppsummerte Skammelsrud.

Holse-scoring

Fem minutter etter hvilen fant vertene veien til nettmaskene, men scoringen ble aldri godkjent. RBK-stopper Holmar Örn Eyjólfsson var tidlig oppe med armen og signaliserte for offside. Islendingen fikk heldigvis medhold fra dommerteamet.

Til tross for et nytt skremmeskudd fra FH, var det Rosenborg som dominerte spillemessig også i andreomgang.

Den dominansen fikk RBK betalt for da Adam Andersson slo et nydelig innlegg til Holse. Den 175 cm høye dansken headet innlegget i mål og sendte trønderne i ledelsen.

– Et perfekt innlegg, kommenterte Skammelsrud.

Carlo Holse gjentok suksessoppskriften fra Tromsø-kampen og brukte hodet da han satte en null etter 61 minutter. Foto: Skjermdump

Fire på rad

Ti minutter senere doblet Islamovic ledelsen for Rosenborg. Det gjorde han etter å ha fått ballen servert fra Andersson. I boksen fikk han flere muligheter og fikk til slutt trøblet ballen inn fra kloss hold. Spissen fortsetter dermed scoringsformen med mål i fire kamper på rad.

– Han får all verdens tid! Det er ingen som går på ham, kommenterte Sagbakken.

Dino Islamovic feiret scoringen med klem fra Alexander Tettey. Foto: Skjermdump

Venstreback Andersson var igjen nest sist på ballen og har levert fire målgivende på de to siste kampene.

Da kampuret viste 80 minutter leverte André Hansen en glitrende redning i den andre enden av banen. Tidligere RBK-helt Matthías Vilhjálmsson kom alene med Hansen, men målvakten stoppet forsøket.

– En fantastisk redning, konstaterte Skammelsrud.

På overtid vartet Hansen opp med en ny god redning og sørget for at Rosenborg tok en sterk 2–0-seier.