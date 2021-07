Denne idretten er blitt en ny favoritt hos trøndersk ungdom

Basketball er ny favoritt blant lagidrettene for stadig flere unge. Joseph Ehrlich drømmer å spille i USA.

Joseph Ehrlich på fullfart tilbake i forsvar, mens Palle Heggdal stormer i angrep. Foto: Herman Grimstad Amundsgård

På basketballbanen ved Charlottenlund videregående skole er lyden fylt av baller som spretter mot asfalten. Rundt den asfalterte banen sitter det barn og stusser ballen utålmodig mens de venter på at trenerne skal starte økten.

– Jeg ønsker å bli så god som mulig og kanskje spille i USA, iallfall utenfor Norge, sier Joseph Ehrlich.

13-åringen møter opp på alle treningene når det er sommerskole i basket.

– Jeg har allerede fått bedre ballkontroll med begge hendene, blitt bedre til å drible og til å skyte på kurven fortelle han.

Basketskolen et blitt et populært tilbud i regi av Nidaros Jets og byens breddeklubber.

– Vi ser etter entusiasme og spilleglede. Vi prøver å følge med hvor mye barna smiler og ler for å se om de koser seg, sier Nidaros Jets profilene Jakob Baiden og Burak Kizilirmak.

Godt tilbud gir resultater

I regionen har basketballforbundet opplevd en medlemsvekst på over 27 prosent. De har nå 1353 aktive. Fotball og håndball er de største lagidrettene med henholdsvis 38 265 og 19 642 aktive utøvere ifølge aktivitetstallene til Trøndelag idrettskrets ved utgangen 2020.

Robert Olsvik er fagkonsulent for NIF og forklarer veksten i antall basketspillere slik:

– Det er meget gledelig å se at basket har økt sine aktivitetstall. I følge våre tall har basket vokst jevnt siden 2015. Det tyder på at det har vært jobbet jevnt og godt over tid.

Olsvik forteller at aldersgruppen 13-19 år er den som har vokst mest.

– Dette er meget gledelig ettersom norsk idrett generelt har hatt nedgang i denne aldersgruppen. Klubbene vært gode på å gi et godt tilbud. Tallene i Trøndelag tyder på det, sier han.

Didac Carole avslutter et angrep med et en nesten åpen skuddmulighet. Foto: Herman Grimstad Amundsgård

Breddeengasjement avgjørende

Trond Schwenke, nestleder i NBBF Region-Midt, mener idretten har vært svært heldig under koronapandemien.

– Vi synes det er veldig gledelig med den veksten vi opplever. Når andre har måtte stenge, har vi klart å holde åpent.

Schwenke fremhever breddeklubbenes enorme engasjement som hovedgrunnen til veksten de nå opplever. I tillegg peker han på lokale arrangement som Easy basket og regionens satsning på å engasjere jenter som gode rekrutteringstiltak.

– Klart viktigst er klubbenes gode interne arbeid med rekruttering. Når vi kunne holde åpent under pandemien, så har breddeklubbene lagt til rette for barna.

Jakob Baiden følger nøye med under en koordinasjonsøvelse hvor de skal stusse basketballen og samtidig kaste opp en tennisball og ta den i mot. Foto: Herman Grimstad Amundsgård

Mens basketballinteressen sprer seg, jobber forbundet med å møte den økende interessen.

– Vi merker også at basket brer om seg i distriktet, og det vil vi legge til rette for. Vi holder dommer- og trenerkurs som er svært viktig for å sikre videre vekst med kvalitet i hele regionen.

Slik vil regionen legge til rett for at flere plasser utenfor Trondheim også kunne starte opp lag.

Fakta Endring i lagidretters aktivitetstall 1. Basketball: +291 medlemskap (27.4% ) 2. Ishockey: +230 medlemskap ( 15.6% ) 3. Volleyball: +69 medlemskap (2.8%) NB: Amerikanske Idretterforbund, som består av idrettene amerikansk fotball, lacrosse og cheerleading, har fått 284 nye medlemsskap i år (32.5% økning). De har totalt 1158 medlemmer fordelt på tre idretter. Disse lagidrettene har størst nedgang: 1. Fotball: - 2176 medlemskap (- 5.4%) 2. Håndball: −1051 medlemskap (-5.1%) 3. Bandy: −466 medlemskap (-14.7%) Samlet har Trøndelag mistet 22 804 medlemskap, et prosentvis tap på 11.1. Kilde: Aktivitetstall fra Trøndelag idrettskrets Les mer

Oline Svenum prøver å distrahere skuddmuligheten, mens Jaume Martí og Burak Kizilirmak blir stående å se på. Foto: Herman Grimstad Amundsgård

Enorm pågang

Carlos Hernandez, styremedlem i Nidaros Jets og Ranheim, er svært stolt av det økende engasjementet rundt basket.

– Vi arrangerte en basketballcamp i juni. I løpet av 12 timer var den full og vi hadde over 30 på venteliste. Vi bestemte derfor å hive oss i rundt og arrangere en til.

Ved hjelp av det kommunale tilbudet «Sommer i Trondheim» endte de to basketballcamper på 120 påmeldte barn til sammen. Hernandez påpeker også viktigheten ved at eliteserielaget Nidaros Jets er engasjert i nærmiljøet.

– Spillerne pleier å stikke innom når det er noe som skjer. Barna får noen å se opp til og som er tilgjengelige. Det synes barna er veldig stas.

Trenerteamet Jakob Biden (t.h) og Burak Kizilirmak (t.v) er glad for å kunne gi de basketentusiastiske barna muligheten til å leke med ball utendørs. Foto: Siri Refsnes

– Det er et tilbud til ungdommer for å komme seg ut, være i aktivitet, få nye venner og ikke minst en innsats for å øke basket entusiasmen i byen, forteller Jets stjernen Baiden.

Lagkompis Kizilirmak legger til:

– I tillegg til å promotere basketball har vi trenere satt som krav for oss selv å lære vekk basketball, sosiale ferdigheter og ting om livet. Vi vil lære dem sosiale verktøy. Det å faktisk spille basketball med andre, altså å samarbeide. Vi har mange leker hvor de må samarbeide, og det er en del av livet.

Yngstemann Felipe er ikke gammel nok til å delta enda, men han følger nøye med resten av laget. Foto: Herman Grimstad Amundsgård

Fakta Basketballskolen Fem breddeklubber er engasjert i programmet «Basket over hele byen»:, Sørsia, Singsaker, Sverresborg, Tiller og Ranheim. Hver dag i hele fem uker drar Jets profilene på utebaner lokalisert nærheten av klubbene. Informasjon om aktiviteten legges ut på Facebook siden til Nidaros Jets og breddeklubbene. Les mer

Mer enn bare basketball

Jakob Baiden mener mange unge lever i en tid hvor det er lett å bli isolert. Han peker på at mange barn nå sitter inne foran en skjerm i stede for å gå ut å leke. Med basketskolen ønsker han å gi et alternativ til å sitte inne.

– Jeg tror det er viktige ferdigheter å kunne gå ut å bli kjent med nye folk, samarbeide og leke sammen. Det er en viktig del av sosialiseringsprosessen til barn, sier han og legger til.

– Vi vil bli kjent med de som er med for å finne ut av hva de er interessert i å lære seg. Så legger vi opp en trening slik at barna får øve på litt forskjellig.

Joseph Ehrlich (13) begynte med basketball for seks måneder siden. I sommer har han reist rundt omkring i Trondheim for å være med på hver eneste trening.

– Det er veldig gøy å spille basketball og jeg har blitt mye bedre. Jakob og Burak er flinke til å lære bort. Jeg er har allerede fått bedre ballkontroll med begge hendene, driblinger og skyte på kurven.

Målet er klart for det unge talentet.

– Jeg ønsker å bli så god som mulig. Kanskje spille i USA, i alle fall utenfor Norge. Det må man hvis man skal bli god.