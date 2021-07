Start-treneren roser målscorer Schulze: – Han er en vanvittig god spiller

Eirik Schulze har scoret fire mål etter at Sindre Tjelmeland kom inn som ny Start-trener. Tjelmeland har latt seg imponere av mandalittens ferdigheter.

Nok en gang scoret Eirik Schulze da Start vant i Oslo. Foto: KENNETH ALEKSANDER HAUGEN BERGER

Oslo: - Det er egentlig som tatt ut av analysen vår. Vi hadde et ønske om å sette opp Eman, og så ville vi flytte Eirik og Ramsland inn i det rommet mot keeper. Det ga uttelling.

Slik beskriver Sindre Tjelmeland 1–0-scoringen til Eirik Schulze. Mandalitten brukte bare fem minutter på å sende sørlendingene i ledelsen mot KFUM Oslo. Eman Markovic fant Schulze med et flott innlegg i boksen, som midtbanespilleren fikk pirket i mål.

– Har løsnet

Det er gode nyheter for Start at Schulze er i ferd med å finne formen foran kassa. 28-åringen scoret ti mål i Eliteserien forrige sesong, men i år sleit han lenge med å komme i gang. De seks første kampene av inneværende sesong endte målløst for Schulze.

Nå har det derimot løsnet for midtbanespilleren som har notert seg for fire mål på de fem siste kampene. Tjelmeland er imponert over det Schulze bringer til laget.

– Først og fremst er han en spiller som bærer drakta på en formidabel måte. Han er en vanvittig god spiller. Han kommer seg i boks, er en god avslutter og god med ball. Eirik har imponert meg, sier Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

– Gøy å kunne hjelpe laget

Schulze sier til Fædrelandsvennen at han ikke var urolig da målene ikke ville komme i innledningen av sesongen. Det er noe han opplevde senest forrige sesong. Da tok det seks serierunder før første scoring kom i 1–1-kampen hjemme mot Viking.

– Jeg vet hvor vanskelig det er å score. Jeg lurer på om det ikke gikk flere kamper i fjor også før jeg begynte å score. Det er bare å være i de riktige posisjonene, sier han.

– Har du fått en annen rolle under Tjelmeland?

– Jeg føler rollen har vært ganske lik som tidligere. Jeg tror det er litt tilfeldig. Jeg hadde nok sjanser i begynnelsen av sesongen, men det er bare å fortsette og jobbe hardt. Det er gøy å kunne hjelpe laget, sier den ydmyke 28-åringen.

– Betyr alt for oss

Etter kampen fikk Schulze og hans lagkamerater stor hyllest av de fremmøtte bortesupporterne på Ekeberg. De sto igjen etter at fløyta hadde gått for å applaudere Start-spillerne, som vant for første gang siden 4–1-seieren over Grorud 22. juni.

– Det viser hvor stor interesse det er for Start. Det betyr alt for oss å ha en gjeng i Oslo som heier på oss. Det hjelper mye å ha bra støtte fra tribunen, avslutter Schulze.