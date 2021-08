Strutter av selvtillit: – Det skulle vært varmere og enda fuktigere

TOKYO (Aftenposten): Jakob Ingebrigtsen hadde bare ett mål for dagen: Bruke minst mulig krefter.

Jakob Ingebrigtsen hadde ingen problemer i forsøksheatet på 1500. Han strutter av selvtillit. – Målet er å bruke null krefter. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

En 20 år gammel mann fra Sandnes spaserte ut på Olympiastadions tartandekke. Klokken hadde knapt passert 09.00 Tokyo-tid. Tid for olympisk debut for en mann som har forventninger herfra og til Norge. Det var varmt allerede, 30 grader offisielt, sikkert et par-tre grader mer nede på løpebanen. Et regnskyll halvtimen før løpet sørget for en luftfuktighet på godt over 80 prosent.

Journalisten som hadde stått tidlig opp denne dagen, svettet. Nå skulle Jakob Ingebrigtsen ut for å svette seg gjennom 1500 meter i et forsøksheat. Selvtillit har han så det holder. På en pressekonferanse to dager tidligere satt fleipen løst, selv om han minnet de forventningsfulle på om at han aldri hadde slått verdenseneren Timothy Cheruiyot i konkurranse.

Fleip

Selvtilliten fikk seg ingen knekk denne tirsdagsmorgenen. Han fortsatte etter løpet der han slapp på pressekonferansen. I det fleipete hjørnet.

Jakob Ingebrigtsen hadde få problemer i varmen. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

– Det skulle gjerne vært litt fuktigere og litt varmere, sa han i den klamme hallen under stadion mens svetten silte nedover halsen.

Ingen i det svette norske pressekorpset trodde ham akkurat da.

Han hadde akkurat kontrollert seg inn til en fjerdeplass og direkte kvalifisering til semifinalen som går torsdag ettermiddag norsk tid.

– Min innstilling til slike løp er at jeg skal bruke null krefter, fortalte han.

Men det er selvfølgelig umulig å løpe 1500 meter om kapp med noen av de beste i verden uten å bruke krefter. Selv ikke Jakob Ingebrigtsen klarer det

– Planen er å gi fra deg så mye som du må. Du er alltid litt på etterskudd og da må du gire opp litt. Akkurat så mye som nødvendig. Det er fasiten. Jeg synes det gikk bra og etter planen.

Slik endte OL for Filip Ingebrigtsen. Han måtte forklare hvorfor ikke kroppen er helt som den skal være. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Fikk ikke hjelpe broren

Mens Jakob cruiset inn, ble det ingen tydelig bekreftelse for Filip Ingebrigtsen om at toppformen er like rundt hjørnet. Han ble nummer 10 i sitt forsøksheat. Det er dårligere enn forventet av en løper som er rangert som nummer seks i verden på distansen. De seks beste i hvert heat gikk videre, samt de seks beste tidene.

Det ble ingen suksess.

– Jeg gjør et dårlig taktisk løp, og jeg har ikke bein til å være med, sa Filip Ingebrigtsen.

Dermed er OL over for ham.

Jakob Ingebrigtsen kunne ha prøvd å hjelpe broren ved å holde farten nede i sitt heat. Da kunne Filip ha kommet med til semifinale på tid.

– Noen ganger har jeg tenkt at det kunne vært greit å gå frem og bremse. Men på den annen side kan det ha motsatt effekt. Du kan bidra til å fyre opp farten, sa Ingebrigtsen-klanens beste for tiden.

