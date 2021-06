Start-børsen: «Har satt press på Deumeland»

Amund Wichne var banens gigant da Start slo Grorud 4–1.

Amund Wichne leverte strålende mellom stengene til Start. Foto: Kenneth Aleksander Haugen Berger

Pål Wollebæk Jørgensen

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Amund Wichne 8. Vikarierte for en syk Deumeland med bravur. Nærmet seg et titalls redninger før han slapp inn. To-tre av dem var meget gode. God med ball i beina. Har satt press på Deumeland.

Peter Reinhardsen 5. Slet før pause, da Grorud stadig kom rundt på hans kant. God etter pause. Flink til å vende spillet.

Vegard Bergan 5. Slet med med ballen i 1.omgang. En gang holdt det på å gå helt galt. Sterk i duellene, og spilte seg stort opp utover i kampen.

Henrik Robstad 5. Løste oppgaven som stopper godt, men kunne brukt ballen bedre før pause. Også han fant ro og fikk mer tid og plass etter hvilen.

Kristoffer Tønnessen 7. Fin kamp. Har nødvendig aggressivitet i presset. Rolig med ball. Slapp lite til på sin side. Strålende scoring.

Eirik Schulze 6. Anonym før pause. I den andre var han flink til å drive opp tempoet i Starts pasningsspill, og endelig satt målet.

Mohamed El Makrini 6. Som vi kjente ham fra i fjor. Gjorde ting enkelt. Vant dueller og leste spill. Bra som skjold foran forsvarsfireren.

Mikael Ugland 3. Den mest anonyme av Starts spillere. Ble ofte halsende etter motstanderne. Bedret seg da Grorud ga opp.

Adeleke Akinyemi 3 Gjorde en fin jobb før 1–0, men ellers var det mye rot med ballen. Lot også backen komme rundt på sin side flere ganger.

Martin Ramsland 7. Scoring og målgivende. Gikk foran med god innsats.

Eman Markovic 5. Flott pasning før 1–0. Hadde en tendens til å føre ballen for lenge og dra ned tempoet. Men var igjen involvert i avgjørende situasjoner.

Innbyttere: Sebastian Buch (5) fra Adeleke Akinyemi fra 46.min. Scoret og var stødig. Levi Eftevaag fra 78 min. for Markovic. Preben Hille fra 81 min. for El Makrini. Emil Grønn Pedersen fra 87 min. for Ramlsand. Jacob Ugland fra 87 min. for Mikael Ugland.