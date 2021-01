Flere smittetilfeller i VM – Erevik mener mesterskapet bør avlyses

KAIRO/OSLO (VG) TV3-ekspert Ole Erevik mener håndball-VM i Egypt bør avlyses etter ytterligere ni positive coronatester.

KRITISK: Ole Erevik fra håndball-EM i Trondheim for ett år siden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Det internasjonale håndballforbundet skriver i en pressemelding torsdag kveld at det har vært ni positive coronatester knyttet til mesterskapet. Testene er utført ved ankomst i Egypt.

– Hvis rapportene stemmer om at det både er smitte blant spillere, mediene og de ansatte på hotellet, kan jeg ikke se noen annen utvei enn at det må lukkes, stenges også må folk sendes hjem så trygt som det nå en gang kan gjøres, sier TV 3-ekspert Ole Erevik til VG.

– Tror du VM er over nå?

– Jeg vet ikke hva jeg tror, for det kan skje mye rart, men at det bør være over synes jeg nå når disse rapportene kom inn og hvis de stemmer, svarer den tidligere landslagsspilleren.

– Det mest vesentlige er usikkerheten som brer seg. Det viser at boblen ikke er hermetisk lukket. Den boblen de lovet at skulle være smittefri, den har sprukket etter et par dager. Da er det for risikofylt å fortsette i mine øyne, sier Erevik.

Erevik viser til hvordan han var i potensiell nærkontakt med flere mens han ventet på svaret fra PCR-testen utført på flyplassen.

– Jeg ble transportert til hotellet og inn der. Jeg la meg i et par timer og gikk ned for å spise frokost. Jeg delte heis med Hviterussland på vei ned. Jeg gikk gjennom spisesalen til alle lagene som bor der. Jeg møtte flere spillere på vei ned. Jeg sa at jeg ikke hadde fått svar på min PCR-test og holdt avstand. Det synes mange var hysterisk, men jeg sto på mitt der. Hvis jeg hadde vært smittet, hadde jeg vært i nærkontakt med mange.

De positive testene kommer etter smittekaos allerede før mesterskapet startet: USA og Tsjekkia har måttet trekke seg fra VM etter flere smittetilfeller.

Det dreier seg nå om fire spillere fra Kapp Verde (hele laget skal testes fredag), to spillere fra Slovenia (som testes på nytt), én spiller fra Brasil (hele laget skal testes fredag), ett tilfelle som kom fra USA, hvor personen er isolert på flyplassen, og ett positivt tilfelle fra en portugiser tilknyttet mediene.

Forbundet skriver videre at det var et par positive tilfeller blant hotellansatte i forkant av mesterskapet, men at alle testene har vært negative etter at lagene ankom Egypt.

I tillegg følger forbundet nøye med på situasjonen for alle partene videre, og de skriver at de torsdag har sendt vekk personer som ikke har fulgt smittevernretningslinjene til mesterskapet.

Forbundet skriver også at de få tilskuerne som var til stede på onsdagens åpningskamp stort sett var akkreditert og at forbundet har tatt kontakt med arrangøren for å forsikre seg om at det kun er TV og andre i mediene som holder seg innenfor coronaboblen som får lov til å være på tribunen.

