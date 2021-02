Molde-gutt lånes ut fra eliteserien til 1. divisjon

Erlend Hustad (24) lånes ut fra Brann til 1. divisjonsklubben Sandnes Ulf.

Moldenseren Erlend Hustad ble presentert som Sandnes Ulf-spiller søndag. Foto: SANDNES ULF FOTBALL

Stavanger Aftenblad skriver at det har vært konkret interesse for angriperen fra klubber i eliteserien og 1. divisjon. Avisen hevdet før helga at partene er enige om en leieavtale ut 2021-sesongen. Dette stemte også med Romsdals Budstikkes opplysninger.

Søndag ble det offisielt bekreftet at Hustad skal spille for Sandnes Ulf, som ble nummer sju i fjorårets 1. divisjon. Hustad går på lån ut 2021. Ulf har i tillegg opsjon på kjøp. Kontrakten med Brann løper ut 2022-sesongen.

– Vi får en kraftpakke uten like. Jeg hadde gleden av å ha Erlend i troppen noen måneder i Nest-Sotra og det er en klassespiller som nå har kommet til byen, ssier hovedtrener Steffen Landro til klubbens hjemmeside.

Erlend Hustad i duell med Vegard Forren på Brann-trening i desember. Nå er spissen på vei til Sandnes Ulf. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Han forsøkte også å hente Hustad for ett år siden, men den avtalen ble stoppet av koronautbruddet.

– Det er mye energi i spillet til Erlend. Han er 192 centimeter på sokkelesten, så han er selvsagt god på hodet. I tillegg har han stor arbeidskapasitet. Det blir utrolig kjekt å jobbe med Erlend igjen, sier en fornøyd trener.

- Ekstra kjekt er det jo også at han velger å komme til Sandnes Ulf og spill i OBOS-ligaen. Han hadde tilbud fra flere eliteserieklubber, så det forteller litt om at han har stor tro på prosjektet vårt og klubben, sier Landro.

Erlend Hustad (foran til høyre) sammen med kompisene på «M2» som vant romjulscupen i Elnesvågen i 2019: Bak fra venstre: Erik Rotlid, Erik Iversen, Christian Dahl, Ola Husby, Hermann Bolsønes Svendsen, Sivert Gussiås, Simen Hagbø, Kristian Strande, Thor-Olav Moe, Leo Østigård, Kjetil Tøsse, Elias Edison Mordal og Erlend Hustad. Foto: PRIVAT

Kontrakt med Brann ut 2022

Erlend Hustad gikk gradene i MFK og spilte 34 kamper for Molde 2 i 2. divisjon fra 2013 til 2016. Etter klubbskifte til Notodden ble det 80 førstelagskamper, mange av dem i 1. divisjon.

Sommeren 2019 signerte Hustad for Brann og ble lånt ut til Nest-Sotra. Etter kun fem kamper pådro spissen seg et stygt beinbrudd som ødela resten av sesongen.

Siden sommeren 2020 har det blitt 19 innhopp i eliteserien for Brann. Hustad var også på banen i treningskampen mot Molde på Aker stadion for tre uker siden.

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen satser på Daouda Bamba som fast spiss denne sesongen, med 19 år gamle Aune Heggebø som andrevalg på topp.

PS: Erlend Hustad spilte fire kamper for det norske G18-landslaget i 2015.