Tydelig Iversen etter dramaet: - Veldig bra å ta sølv

Her står Emil Iversen øverst på pallen. Selv er 29-åringen krystallklar rundt hvilken valør han selv mener at han vant.

Gull, eller? Emil Iversen står øverst på pallen og er verdensmester i fem-mil. Men er tydelig selv på hva han mener om dramaet. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen, RICHARD SAGEN

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er veldig bra å ta sølv. Det føles som gull i dag, sier Iversen til Adresseavisens fotograf, rett etter han hadde mottatt gullmedaljen.

For i det som ble tidenes drama i en VM-femmil, endte altså Iversen øverst.

Etterpå tenkte han mye på kompisen Johannes Høsflot Klæbo, som mistet seieren etter å ha blitt disket:

– Jeg skal gi Johannes en god klem. Han er den moralske vinneren. Jeg føler med ham, sier Iversen til NRK.

Pappa gleder seg over sølv

Pappa Ole Morten Iversen, som også er trener for kvinnene, hadde rukket seg tilbake til hotellet da russernes protest ble tatt til følge.

En protest som betyr at Johannes Høsflot Klæbo altså ble disket etter duellen på oppløpet mot Aleksander Bolsjunov. Noe som førte russeren opp på sølvplass.

Og som gjør Iversen til verdensmester.

– Surrealistisk. Jeg er høyt oppe etter at Emil vant en veldig fortjent sølvmedalje, og det skal jeg minne meg selv om i ettertiden, også. Gleden over at han tok sølv, og den sterke prestasjonen han leverte. Og samtidig ikke ergre meg over at han får et gull han ikke fortjener. Jeg vet jo at Emil føler det likedan, sier pappa Iversen til Adresseavisen - og fortsetter:

– Så hører jeg at det jobbes med en anke. Sendes den inn, håper jeg selvsagt at den går gjennom. Det er jeg også sikker på at Emil ønsker.

NB! Aleksander Bolsjunov, som tok sølvmedaljen Iversen snakker om, var taus da han passerte Adresseavisen etter rennet.