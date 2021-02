Fiaskoomgang ødela for Granerud: – Rotete, stygt og kort

OBERSTDORF/OSLO (VG) Halvor Egner Granerud (24) klarte ikke å innfri det enorme favorittstempelet som var klistret på ham. Nordmannen endte på 4.-plass etter en oppløftende finaleomgang, hvor polske Piotr Zyla (34) gikk til topps.

HANG MED LEPPEN: Halvor Egner Granerud var ikke fornøyd med egen hopping. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Halvor Egner Granerud var mannen alle snakket om før lørdagens VM-konkurranse i normalbakken. Elleve verdenscupseire på én sesong er sjelden vare, men da det gjaldt som mest skuffet den norske favoritten stort.

– Den er sur, sier Granerud til VG om 4.-plassen.

Han lå på 16.-plass etter et svakt hopp i første omgang. Granerud var sen ut fra hoppkanten og fikk problemer gjennom luften. Han hoppet 99 meter og var over ti poeng bak ledende Piotr Zyla.

24-åringen beskrev hoppet som «rotete, stygt og kort» overfor NRK, og utdyper hva som gikk galt til VG.

– Jeg ble litt ivrig og hard over kanten, og venstreskien forsvinner. Det ble usymmetrisk, og jeg klarte ikke å fly ordentlig. Det ble litt stygt også, beskriver Granerud.

Flere av de andre storfavorittene, som hjemmehåpet Markus Eisenbichler og polske Kamil Stoch, skuffet også stort i første omgang.

Granerud, som satte bakkerekord i fredagens kvalifisering, hevet seg betraktelig i andre omgang med et hopp på 103 meter. Svevet løftet ham oppover resultatlistene, men prestasjonen i første omgang ble uansett ødeleggende for Asker-hopperens medaljemuligheter.

– Jeg føler det andre hoppet var «ålreit», men det var kjedelig at jeg hadde gitt meg selv det utgangspunktet. En liten stund tenkte jeg at det kunne gå, men det var ikke nok, sier han.

For Granerud ble stående lenge i bunnen av bakken som leder av rennet. Konkurrent etter konkurrent hoppet inn bak ham på resultatlisten, men som fjerde siste hopper knuste Karl Geiger den usannsynlige gulldrømmen.

– Han viser hva han er god for. Med to slike hopp blir han verdensmester. Han hadde et mye svakere hopp i første omgang, og 4.-plass gir ikke medalje. Det er selvfølgelig surt, men det sier alt om kapasiteten hans, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til VG.

To andre kom seg også over Granerud, som til slutt endte på 4.-plass. Han forteller at han har merket litt til VM-nervene i forkant av rennet.

– Jeg har kjent på litt mer nerver, at det har vært noe annet i VM. Om det er derfor det blir som det blir, er vanskelig å si, forteller Granerud.

Piotr Zyla vant foran Geiger og Anze Lanisek. 34 år gamle Zyla er tidenes eldste VM-vinner i hopp.

Robert Johansson ble nest beste nordmann på 6.-plass. Daniel André Tande ble nummer ni og Marius Lindvik nummer 14.

– Jeg føler jeg gjør to ganske gode hopp, uten at jeg helt får til å fly. Jeg føler det kunne vært utnyttet bedre, og det er litt frustrerende, sier Tande til VG.

– Det er selvfølgelig kjedelig å bli nummer 4, men han bommer i første omgang. Det er kjedelig at han ikke står med medalje, sier han om Granerud, som må vente på sin første VM-medalje.

Bare fire nordmenn har vunnet VM i normalbakke. Toralf Engan var den første i 1962, før Bjørn Wirkola fulgte opp i 1966 på hjemmebane. I nyere tid Anders Bardal og Rune Velta vunnet samme øvelse.