Klæbo etter å ha fått Bolsjunov-bank: – Har vært helt forferdelig

Råsterke Aleksandr Bolsjunov (24) ga Johannes Høsflot Klæbo (24) og nordmennene en leksjon i staking.

Johannes Høsflot Klæbo spurtet fra Pål Golberg i kampen om annenplassen bak suverene Aleksandr Bolsjunov. Foto: Gian Ehrenzeller, AP

Erlend Nesje Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

På forhånd ble det snakket om revansjoppgjøret mellom russeren og nordmannen etter femmilsdramaet i Oberstdorf-VM forrige helg.

Vel, vant Bolsjunov på knockout i idylliske Silvaplana i Sveits.

På 15 kilometer klassisk fellesstart ble det aldri noen spurt. Russeren var for god til det, og i mål var han 18 sekunder foran Klæbo på annenplass.

Etterpå innrømmet nordmannen at den siste uken, der har han til slutt trakk anken etter å ha blitt disket i VM, har tæret skikkelig på.

Les også Klæbo etter disken: – Alt er mørkt nå

«Kjedelig og tungt»

En nedbrutt Klæbo erkjente i et NRK-intervju etter målgang at den siste uken har vært tøff.

– Å lade opp til dette skirennet har vært helt forferdelig. Jeg synes det har vært kjedelig og tungt. Jeg har prøvd å være positiv, men jeg har brukt mye tid for meg selv, jeg har tenkt mye, og jeg kommer nok til å bruke mye tid på å prosessere det.

Klæbo gleder seg til å reise hjem til Trondheim etter å ha vært på reisefot i nesten to måneder.

– Hadde du spurt meg i morges, hadde jeg sikkert sagt jeg skulle ønsket jeg ikke var her, erkjente 24-åringen som reiste hjem fra Oberstdorf med tre VM-gull.

Aleksandr Bolsjunov var smørblid etter seieren i Silvaplana. Foto: Gian Ehrenzeller, AP

Holdt mer enn to meters avstand

På 1840 meters var det en viss spenning knyttet til hvordan Norges skikonge ville prestere etter turbulensen rundt diskvalifiseringen.

Og ikke minst: Ville vi få et nytt spurtoppgjør mellom de to største profilene?

Svaret ble njet.

Bolsjunov sa på forhånd at han ville ta hensyn til sosial distansering, og russeren brøt ikke løftet.

24-åringen holdt langt mer enn to meters avstand til konkurrentene.

Den råsterke skiløperen leverte en oppvisning i staking, og fem kilometer før mål klarte ikke noen å holde følge med Bolsjunov.

Han vant med drøyt 18 sekunder etter å ha slakket av litt på tempoet mot slutten.

Det var en ren oppvisning fra verdens beste distanseløper.

– Jeg sa at jeg skulle holde minst 1,5 meters avstand til de andre. Men det ble mer, gliste Bolsjunov i et intervju med Matsj TV.

Har lagt bak seg VM-dramaet

Overfor NRK avfeide han at det var en revansj for stavbrekket i VM å vinne i Silvaplana.

Klæbo vant VM-femmila, men ble disket fordi juryen mente han var skyld i at russeren brakk staven.

Norges Skiforbund anket avgjørelsen tirsdag, men trakk den tilbake allerede onsdag etter ønske fra Klæbo selv.

– Jeg har lagt bak meg det som skjedde i Oberstdorf. Jeg stilte med blanke ark her. Men jeg ville selvfølgelig prestere bra med så gode forhold og i så godt vintervær, sa Bolsjunov.

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum erkjente at hans sterke norske lag, som tok godt for seg da medaljene ble delt ut i Oberstdorf, tapte for en bedre løper.

– Jeg fryktet det var ei Bolsjunov-løype, dette her. Han er god i høyde og fryktelig god til å stake. Så det var en leksjon han ga oss her.

Pål Golberg ble nummer tre etter å ha tapt spurten mot Klæbo.