Hareides viktigste mann ødela korsbåndet: – Åge var helt knekt den kvelden

Åge Hareide har et helt spesielt forhold til Guillermo Molins. Et forhold som startet med jubelvåren i Malmö 2014.

Åge Hareide og Guillermo Molins samarbeidet i Malmö i 2014. Der gjorde RBK-sjefen angrepsspilleren til sin kaptein. Foto: Andreas Hillergren/TT / TT NYHETSBYRÅN

Når Guillermo Molins fredag endelig får slippe til på treningsfeltet, betyr det samtidig et gjensyn for Åge Hareide med mannen han gjorde til en svært sentral brikke som Malmö-trener.

I biografien «Åge Hareide - et fotballiv», skriver Arild Stavrum at Hareide ønsket en mer direkte spillestil da han tok over laget etter at Rikard Norling hadde tatt seriegullet med laget sesongen 2013. Og at det var spesielt viktig å få den svensk-uruguayanske midtbanespilleren Guillermo Molins enda mer involvert.

Hareide gjorde svensk-uruguayaneren til kaptein, og ga han en fri rolle defensivt. Jobben var at Molins skulle gå så ofte som mulig i bakrommet fra høyre kant, etter direkte spill opp mot hjemvendte Markus Rosenberg på topp.

– Han er veldig god på å starte i rom. I den første kampen hans, mot Göteborg, scoret han to mål på bakromsløp. Han er flink til å time løpene, og har en veldig god fotballforståelse. Det er en av grunnene til at jeg ville ha ham. I tillegg kjenner han meg og vet hva jeg ser etter Det er også veldig viktig, sier Hareide om sin nye spiss.

Ødela korsbåndet

Den første gangen de samarbeidet, svarte Molins med å være Malmös beste spiller vårsesongen 2014, og laget hadde i praksis avgjort gullkampen i Allsvenskan allerede til sommeren.

Senere den sommeren ventet mesterligakvaliken, og Hareides lag ladet opp med en treningskamp mot Partizan i Beograd.

Der var uhellet ute. Molins, Hareides mest betrodde mann og toppscorer, endte opp med avrevet korsbånd for andre gang i karrieren.

I Arild Stavrums Hareide-biografi minnes assistenttrener Olof Persson en svært preget sjef.

– Åge var helt knekt den kvelden. Vi satt der nede i Beograd. Han var helt nede. Følte at alt vi hadde jobbet for, ble rasert, står det.

– Tungt å se ham

Det husker Rosenborg-sjefen godt.

– Molins var ekstremt viktig for angrepsspillet vårt. Sammen med Markus Rosenberg dannet han en fantastisk duo, og han var toppscorer i Sverige. Så får vi han skadet i en treningskamp i Beograd. Det var en hard smell, sier han.

– Så du Champions League ryke der og da?

– Jeg så for meg at det kunne bli sånn, ja. Når vi mistet toppscoreren vår, var det helt naturlig å tenke sånn. Men Markus Rosenborg overtok den rollen og kapteinsbindet på en suveren måte. Vi samlet oss likevel, sier Hareide.

Åge Hareide er spent på fotballkondisen til Molins når han dukker opp på trening fredag. Foto: Rune Petter Ness / ADRESSEAVISEN

Malmö imponerte i kvaliken, og slo ut Ventspils og Sparta Praha, før de tok seg av Red Bull Salzburg i playoffen og kom seg til gruppespillet i Champions League for første gang.

– Det var tungt å se ham stå i korridoren etter at vi hadde slått Red Bull Salzburg. Vi hadde kommet inn i Champions League, og han kunne ikke delta. Det var tøft for ham, og jeg hadde vondt av Molins da. Men han har en skikkelig psyke, altså, sier Rosenborg-treneren om sin nye angrepsspiller.

Spent på fotballkondisen

Samtidig roser han måten Molins opptrer på i en garderobe.

– Vil han få samme rolle for deg i Rosenborg som han hadde i Malmö?

– Han kan spille i alle roller fremme, både spiss og kant. Han er sterk i ballmottaket, og er en veldig god avslutter, sier Hareide, som mener 32 år gamle Molins er en som kan gi Rosenborg noe annerledes enn angrepsspillerne som er der fra før.

– Absolutt. Og han er en erfaren spiller som kan være veldig god å ha i bakhånd i alle faser av spillet. Det jeg er spent på er fotballkondisen hans, sier han.

De første svarene på det kommer på fredagens trening på Ranheim.