Rekordløp av Mezngi i England, men OL-kravet ble for tøft

Stavanger-løperen satte personlig rekord på 10.000 meter i Manchester.

Zerei Kbrom Mezngi på Bislett tidligere i juni. Foto: Lise Åserud

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Spirits Zerei Mezngi har slitt med en skade i vinter og har ikke fått en optimal oppkjøring til sesongen. Fredag ville han gjøre et nytt forsøk på å løpe under OL-kravet på 10.000 meter. Men 27:28,00 er et knalltøft krav, og Mezngi måtte ha full klaff for å være i nærheten av den tiden.

Fredag kveld stilte også Mo Farah til start, britenes OL-helt skulle også prøve seg på kravet, og løpet var lagt opp for at Farah skulle løpe fort. Ifølge Friidrett1 var det kaldt og en del vind i Manchester under løpet, og ikke ideelle forhold. Verken Mezngi eller Farah maktet OL-kravet. Briten vant på 27:47,04, fulgt av Mezngi på 27:57,63. Han perset med over seks sekunder og løp under 28 minutter for første gang i karrieren.

Farah sier ifølge BBC at han er i tvil om han vil satse på toppnivå framover. Han er regjerende OL-mester på både 5000 og 10.000 meter.