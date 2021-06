Fire snakkiser etter Bakenga-TIL: Hvem andre enn akkurat «Mush» skulle senke Gutan?

Vi gir deg fire av temaene etter TIL-kampen i Skien.

ØYEBLIKKET: Her scorer Mushaga Bakenga på TIL. Kent-Are Antonsen klarer ikke hindre målet, og Jacob Karlstrøm i målet må se langt etter ballen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

ODD-TIL 3–0

1) Hvem andre enn Bakenga?

Alle visste det, men TIL kunne tydeligvis gjøre lite med det. At Mushaga Bakenga skulle score mot Gutan lå så fryktelig i kortene, og han trengte heller ikke mer enn 32 minutter på å gjøre det mot klubben han spilte ifra 2017 til 2018.

Faktisk var det absolutt ingenting av interesse å skrive om den første halvtimen av kampen i varmen i Skien. Tempoet var ikke all verden. Sjanser ble ikke skapt. Og lite tydet på at det skulle skje noe. Odd var egentlig ikke all verden.

Før Bakenga dukket opp. Ut av ingenting kom hjemmelaget fram på TILs høyreside. Innlegget kom langs bakken, cirka inn langs femmetersstreken. Der klarte verken Kent-Are Antonsen eller Anders Jenssen å blokkere Bakenga.

Spissen kom helt uanstrengt løpende mot ballen – en klassisk spissbevegelse, og satt den i mål, som han ikke hadde gjort noe annet. Noe han egentlig heller ikke har gjort de siste ukene. Sist søndag scoret han tross alt hat trick mot Brann i Bergen.

Som med Thomas Lehne Olsen i LSK sist søndag, skulle nok en gang en gammel kjenning score mot Gutan. Bakengas historie er oppsiktsvekkende med tanke på at han gikk fra å være avskrevet i Tromsø, til å bli en suksess i Skien. Kjedelig for TIL, men uansett lett å la seg imponere for oss andre.

Les også TIL-børsen: «Det lukter nedrykksstrid»

2) Historisk Kitolano ble straffet av broren

Før de første 45 var over klarte Gutan å skape noe småtterier mot slutten. Men verken Daniel Berntsen eller Moses Ebiye maktet å treffe målet, da de fikk avsluttet.

En misfornøyd Ruben Yttergård Jenssen fortalte Eurosports seere at de måtte opp noen hakk i andreomgangen, for å kunne komme tilbake.

Men før det skjedde, gjorde hovedtrener Gaute Helstrup et bytte. Ut med den danske midtbanespilleren Felix Vrede Winther. Inn med Eric Kitolano, som fikk seg en smell sist søndag.

Dermed spilte tre brødre i en eliteseriekamp, samtidig, for første gang siden 1999 da brødrene Arild, Runar og Ørjan Berg gjorde det samme. På Odds lag startet nemlig John og Joshua Kitolano.

Og sistnevnte skulle ikke bruke mer enn åtte minutter på å doble Odds ledelse. Etter å ha lurt bror Eric på midtbanen, dunket han til ballen fra drøye 20 meter. Ballen seilet helt opp i høyre kryss, utenfor TIL-målvakt Jacob Karlstrøms rekkevidde.

En fantastisk scoring, uten at det er noen trøst for et TIL-lag som følte at de hadde vært helt på høyde med Odd de første 53 minuttene.

3) Bakengas elleville mål

Var ikke Joshua Kitolanos mål ganske rått, så ble det toppet av Mushaga Bakenga etter 76 minutter. Han fikk, litt heldig, med seg ballen midt på TILs halvdel.

Heller ikke denne gangen klarte Antonsen å henge skikkelig på Bakenga, og han fikk avsluttet mellom beina på TIL-stopperen. Skuddet føyk opp i nettaket over Karlstrøm. Så om ikke kampen var over på 2–0, var den i hvert fall avgjort her.

Les også I Tromsø ble Bakenga avskiltet. Snaut to år senere har alt endret seg.

4) Motgang også på bortebane

Alfheim har ikke vært noen lykkearena. Tvert imot har TIL bare tatt 1 av 12 mulige poeng der i 2021. Bedre har det gått på reise, der TIL hadde vunnet to, spilt en uavgjort og tapt en kamp, før de kom til Skien torsdag kveld. Det er sterkt å vinne både i Bærum og Stavanger, slik TIL hadde gjort tidligere i vår.

Noen seier skulle det ikke bli i Skien. En arena TIL kun har vunnet på en gang tidligere, i 2007 med Lars Iver Strand som matchvinner.

Åtte poeng på ni kamper, betyr nedrykksstrid - hvis TIL ikke begynner å vinne snart.