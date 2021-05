Følg Start - AaFK og chat med vår journalist

Niklas Castro er tilbake på AaFK-laget når de oransje skal prøve å vinne sin første bortekamp for sesongen, mot opprykksfavoritt Start. Vi følger kampen direkte.

Niklas Castro er tilbake som spiss for AaFK etter å ha sonet to kampers karantene for utvisningen mot Bryne. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

I forrige serierunde skapte AaFK drøssevis med sjanser før Torbjørn Agdestein fikk hull på byllen og sørget for at de oransje vant 1–0 mot KFUM. I dag venter en langt tøffere motstander, Start i Kristiansand.

Sørlendingene er forventet å kjempe i toppen av tabellen denne sesongen, men har fått en litt trang start på sesongen med tre poeng på sine to første kamper. Forrige kamp mot Ranheim ble utsatt på grunn av at en Start spiller testet positivt for korona i forrige uke.

Castro tar plassen til Agdestein

Niklas Castro er tilbake som spiss for AaFK etter å ha sonet to kampers karantene for utvisningen mot Bryne. Han tar plassen til Torbjørn Agdestein. Ellers starter AaFK med det samme laget som vant mot KFUM i forrige serierunde.

Starts viktige midtbanespiller Mohamed El Makrini mister kampen på grunn av at han er i karantene på grunn av koronasmitte i familien.

AaFKs lagoppstilling (4–3–3): Michael Lansing - Jørgen Hatlehol, Nikolai Hopland, Quint Jansen, Simen Rafn - Torbjørn Kallevåg, Erlend Segberg, Simen Bolkan Nordli - Kristoffer Ødemarksbakken, Niklas Castro, Sigurd Haugen

Benken: Andreas Lie, Jonas Grønner, Nenass, Mamadou Diaw, David Kristjan Olafsson, Isak Dybvik Määttä, Torbjørn Agdestein

