Cup-mareritt: Real Madrid utslått av nivå tre-lag med ti mann

(Alcoyano-Real Madrid 2–1) Zinedine Zidanes Copa del Rey-mareritt fortsetter. Onsdag kveld ble det tap for nivå tre-laget Alcoyano, som spilte med ti mann i drøyt ti minutter.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Skandalen er et faktum, fastslo Bernt Hulsker som ekspert på VG+-sendingen.

– Dette er et lag i fullstendig oppløsning, fortsatte han om Real Madrids innsats.

Kampen var 16-delsfinalen i Copa del Rey, og Real Madrids superstjerner skulle slå fryktelig tilbake etter den store skuffelsen mot Athletic Bilbao i Supercopa de Espana.

Zinedine Zidane har aldri vunnet Copa del Rey for Real Madrid, verken som spiller eller trener.

– Jeg er treneren. Dette er mitt ansvar, sier Zidane.

– En smertefull kveld, oppsummerer han på den digitale pressekonferansen etter kampslutt.

Martin Ødegaard var ikke i troppen og slapp dermed å være med på fadesen.

Éder Militão sendte Real Madrid i ledelsen, men José Solbes utlignet etter 80 minutter for Alcoyano, som kommer fra Alcoy, vest for Benidorm.

SISTESKANSE: Keeper Jose Juan Figueiras (41) var strålende for Alcoyano. Foto: Manuel Lorenzo / EFE

I første ekstraomgang viste Zinedine Zidane at det var alvor da han satte inn både Eden Hazard og Toni Kroos. Tidligere hadde også Karim Benzema kommet inn.

Alcoyana ble redusert til ti mann drøyt ti minutter før slutt av 2. ekstraomgang da Olivan pådro seg sitt andre gule kort. Da trodde de fleste at Real Madrid lett skulle avgjøre. Men keeper Jose Juan Figueiras (41) var ikke mulig å overliste.

Et par minutter senere tok Alcoyano ledelsen etter et praktfullt angrep som endte med at Juan Casanova Vidal satte ballen i mål.

– Han kysser den inn, utbrøt Bernt Hulsker som ekspert på VG+-sendingen.

Les også Spanske storaviser: Ødegaard vil bli leid ut

Real Madrids stjerner klarte aldri å komme tilbake etter det.

Alcoyano spiller altså på nivå tre i Spania, samme divisjon som Real Madrid Castilla.

PS: VG+ sender torsdag Barcelonas Copa del Rey-kamp mot UD Cornella.