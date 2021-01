Haaland brente straffespark

Reus forsøker å tråkle seg gjennom, men et dårlig touch sender ballen ut til utspark for gjestene.

Haaland bruker å lage mål. Nå kan det være at han blokkerte et for Dortmund. Hjemmelaget angriper fint og Brandt får god tid til å sikte fra 16-meter. Haaland går på løp i skuddbanen og stopper forsøket.

Reus lager frispark på midtbanen. En liten pustepause for Augsburg, som har blitt satt under press den siste tiden.

Hahn får dratt av en mann og banket ballen i mål etter et innlegg. Smell for Haaland og co.

Oioi! Haaland kommer på et innlegg, men styrer den en liten meter utenfor krysset. Stor sjanse for nordmannen!

Sancho forsøker å curle ballen i lengste kryss. Går et stykke over.

