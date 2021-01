– Det er helt utrolig hva Terje har fått til i Vipers

Han tok over et Vipers-lag med en drøm om å detronisere Larvik. Nå gir han fra seg ett av verdens beste håndballag. Tidligere Vipers-trener Kenneth Gabrielsen er stum av beundring for jobben Terje Marcussen har gjort.

Terje Marcussen gir seg i Vipers, snaue åtte år etter han tok over. Han har lagt grunnlaget for at klubben har blitt blant de beste i verden. Foto: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: – Det er få som kan matche den CV-en til Marcussen. Det er helt utrolig det han har fått til i Vipers. Det er mange personer som står bak det prosjektet, men Terje har vært bjellesauen, sier tidligere Vipers-trener Kenneth Gabrielsen.

Fædrelandsvennen sprakk onsdag morgen nyheten om at Marcussen gir seg i Vipers. Det er ennå ikke bekreftet fra verken Marcussen selv eller klubben.

I juni 2013 tok Terje Marcussen over jobben som daglig leder i Vipers. «Jeg skal jobbe steinhardt for å gjøre Vipers til et vinnerlag,» sa Marcussen den gang. Nesten åtte år senere har Vipers blitt serie- og cupmester tre ganger på rad og vunnet bronse i Champions League.

Terje Marcussen ble hedret i Aquarama etter seriegullet i 2019. Foto: Jacob Buchard

– Jeg tror bare det var tre personer som trodde på Terjes visjoner: han selv, Peder (Langfeldt) og jeg, sier Garbielsen og ler.

– Terje er helt unik, både når det gjelder sponsorarbeid og seriøsitet overfor spillere. Han har brukt ekstremt mange timer på å få Vipers dit de er i dag, og gjort Vipers til en sunn og god bedrift.

Kenneth Gabrielsen ble presentert som Vipers-trener i 2015. Her er han sammen med Terje Marcussen (t.v.) og Peder Langfeldt. Foto: Reidar Kollstad

– Kan ikke erstattes

Preben Monen har vært en av investorene i Vipers, som blant annet har bidratt med å hente Nora Mørk og Heidi Løke til kristiansandsklubben. Han mener det er trist at Marcussen nå gir seg som daglig leder.

– Det er en kjip dag for Vipers, for Kristiansand og alle som er glade i håndball. Det er bare å ta av seg hatten for alt han har gjort for håndballbyen Kristiansand, sier Monen.

Han mener Marcussen har bygget et fundament i klubben, og håper erstatteren klarer å videreføre hans arbeid.

– Terje kan ikke erstattes, men jeg håper det kommer inn en god nummer to. En person lik Terje vil man aldri finne, sier Monen, og fortsetter:

– Jeg kjente Terje ikke før jeg kom inn i Vipers. Han er helt unik til å samle folk, og er den mest omsorgsfulle personen jeg har møtt. Han har et glimt i øyet, og gjør det veldig lett å bli glad i ham. Han er den beste lederen jeg kan tenke meg.

– Går ut med hevet hode

Håndballekspert Bent Svele mener norsk topphåndball mister «en fargeklatt og en visjonær» nå som Marcussen er ferdig i Vipers.

– Han lagde en visjon, og har klart å utvikle den sammen med mange gode mennesker i Vipers. Jeg er utrolig imponert over det den klubben har fått til under ham. Det virker som de har en god styring på økonomien, bygget opp et godt sponsorgrunnlag og bygget opp det sportslige. Så Terje Marcussen kan gå ut med hevet hode med tanke på det han har fått til, sier Svele, og legger til:

– Han leverer fra seg et lag som kan vinne Champions League. Marcussen skal ha massevis av skryt og blomster for jobben han har gjort. Så får vi håpe at det kommer kompetente folk inn, sier håndballeksperten.

– Kommer til dekket bord

Per Geir Løvstad har vært både styreleder og økonomiansvarlig i Vipers i perioden 2005 til 2017.

– Terje har gjort en strålende jobb i å bygge opp klubben, da trenger man en som kan skape entusiasme. Men det er en tid for alt, og nå var det kanskje tid for at nye krefter tar over, sier Løvstad.

– Du er ikke redd for at dette kan rakne nå?

– Det er Terje som har stått fram, men det har vært mange ressurser rundt ham som har holdt i mange av de daglige trådene. Det er derfor ting har vært så solid. Så jeg tror at den som kommer inn, kommer til dekket bord, og kan bygge videre på det solide fundamentet, sier Løvstad.