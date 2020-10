Sørloth løper seg fri og prøver et innlegg fra venstre. Blokkeres.

Serbia er også i overtall med de tre midtstopperne sine mot Norges to spisser. Det er en fordel i oppspillsfasen.

Norge vinner et innkast høyt i banen og biter seg fast.

Backene får hele tiden et dilemma: Skal de stå og markere en av de to hengende spissene på innsiden eller skal de ut og støte på vingbackene? Det er veldig vanskelig å forholde seg til.

Er det mulig!? Vanvittig sjanse for Mitrovic! Djuricic slår inn langs gresset. Inne foran mål når Serbias spiss ballen først, men setter avslutningen over mål fra seks meter.

Så mister de ballen, men Norge kommer etter hvert på riktig side igjen. Deretter et nytt balltap, men Reginiussen løper opp Mitrovic og triller hjem til Jarstein.

32′ DEL