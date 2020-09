Vil ha fluorforbud uansett: – Vi må ikke la jukserne bestemme over helse og miljø

Fluor under skiene kan komme til å havne som sak i Stortinget i løpet av høsten.

Forskning har vist at bruk av fluor i skismurning kan være helseskadelig og at det påfører miljøet skader. Foto: OLAV OLSEN

For et knapt år siden bestemte Det internasjonale skiforbundet (FIS) seg for at all fluorsmurning under skiene skulle være forbudt fra og med kommende sesong. Men et forbud forutsetter en kontrollmetode. Den er ikke på plass, og sesongen nærmer seg. I verste fall kan forbudet bli utsatt.

Det vil ikke stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ha noe av. Han mener at forbudet må innføres selv om det ikke er mulig å kontrollere om det er noen som bryter forbudet.

– Vi kan ikke la jukserne bestemme over helse og miljø. Konsekvensene av fluorbruk er så alvorlige at det viktigste i denne saken er folks helse og hensynet til miljøet, sier Haltbrekken til Aftenposten.

Fakta Fluorforbudet * I løpet av det siste halve året har Det internasjonale skiforbundet (FIS) fattet flere vedtak som til slutt endte med et totalforbud mot bruk av smøreprodukter som inneholder fluor. * Forbudet skal gjelde fra og med kommende sesong og gjelder alle grenene innenfor FIS. * Forskning har vist at fluorproduktene kan være helsefarlig for smørere. Samtidig er fluoren som blir igjen i naturen skadelig for både fauna og dyr. Den kan være kreftfremkallende. En avslørende reportasjeserie i Dagbladet viste tydelig hvilke farer som ligger i fluorbruk. * Fra 1. juli i år blir en type fluor forbudt (PFOA – perfluoroktansyre) innenfor EU. FIS-forbudet er mer vidtrekkende og gjelder alle typer fluor. * Det tyske selskapet Kompass er i ferd med å utvikle testutstyr, men klarte ikke å få ferdig utstyr til den planlagte prøveuken 21–24. september. Les mer

Avgjørelse i oktober

I utgangspunktet skulle et apparat for rask kontroll av ski være klar til testing av smøreteamene i slutten av september. Den testingen er nå utsatt. Det er ikke sikkert om det vil være mulig å få alt på plass før sesongstart. Første renn i den alpine verdenscupen blir arrangert om tre uker. FIS vil i et styremøte 9. oktober bestemme seg for om det blir gjennomført et fluorforbud denne vinteren. Alternativet kan bli utsettelse.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken vil ha slutt på fluorbruk uansett om det er mulig å ta jukserne eller ikke. Foto: TERJE PEDERSEN, NTB

Utsettelse vil ikke Haltbrekken ha noe av.

– Dersom FIS ikke får gjennomført et slikt forbud, så kommer vi til å reise et forslag om forbud i Stortinget, sier han.

Det har SV tidligere gjort, men fikk ikke med seg regjeringspartiene. Han ønsker seg et forbud mot bruk av fluorholdige skismøreprodukter på norsk jord. Det betyr forbud i alt fra barneskirenn via turrenn til verdenscup. Han roser også FIS for å handle såpass raskt som de faktisk gjorde da de kom med sitt forbudet i fjor høst til tross for at kontrollmetode manglet.

Rettferdige konkurranser

Haltbrekken mener at hensynet til rettferdige konkurranser ikke kan trumfe hensynet til helse og miljø.

– Det kan være at vi har noen langrennsløpere som jukser, men de bør skjemmes etter at et slikt forbud er innført. Det bli slik at noen taper med noen sekund mot løpere som har jukset, men den moralske seieren har de uansett. Et forbud vil uansett føre til en kraftig reduksjon av bruken, sier han.

Stortingsrepresentanten fra Trøndelag er tidligere leder av Naturvernforbundet. Han sammenligner et forbud mot fluor med bilkjøring.

– Selv om mange kjører for fort, betyr ikke det at vi setter opp fartsgrensene.

Vil følge gjeldende regler

Skipresident i Norge og styremedlem i FIS, Erik Røste, vil gjerne påpeke at det ennå ikke er kommet en avklaring rundt gjennomføringen av forbudet.

– Det er i dag både nasjonalt og internasjonalt fluorforbud. Det arbeides intensivt med å utvikle testmetode og testapparat for å avdekke bruk av fluor. For orden skyld: Vi vil alltid forholde oss til gjeldende norske og internasjonale regler, sier Røste.

– Er det fortsatt en mulighet for at det hele blir utsatt en sesong?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i. Vi har nå fokus på utvikling av testapparatet, sier Røste til Aftenposten. Han sitter også i arbeidsgruppen som skal sørge for at det blir laget en god nok testmetode.