Schalke sparket treneren etter fryktelig sesongstart

David Wagner var aldri i nærheten av å få skikk på Schalke. Søndag fikk han sparken etter å ha åpnet sesongen med to tap.

David Wagner er blitt arbeidsledig etter en resultatmessig tung tid i Schalke. Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix

Det pinlige 0-8-nederlaget mot Bayern München i serieåpningen ble fulgt opp av 1-3 hjemme mot Werder Bremen lørdag.

Da var det nok for Schalkes klubbledelse.

– Vi hadde alle håpet at vi kunne forbedre oss på banen sammen med David Wagner. Dessverre har vi ikke sett indikasjoner i de to første kampene i sesongen på at dette kommer til å skje, sier klubbens sportslige leder, Jochen Schneider, til Schalkes nettsted.

– Vi har derfor bestemt oss for å starte på nytt. Til tross for de skuffende resultatene var ikke dette en enkelt beslutning for oss å ta. Jeg ønsker å takke David Wagner, Christoph Bühler og Frank Fröhling, som fram til sin avskjed har gjort alt de kan for å få Schalke tilbake på sporet, fortsetter Schneider.

Bühler og Fröhling var Wagners assistenttrenere. De har fått permisjon ut kontraktstiden sin. Schalke opplyser at de vil presentere Wagners erstatter i løpet av de neste dagene.

Wagner var manager i Huddersfield i drøyt tre år før han overtok Schalke våren 2019. Laget hadde en bra første halvdel i 2019/20-sesongen, men etter nyttår ble det historisk verstenotering med 16 strake kamper uten seier.

Da den rekken fortsatte med to strake tap denne måneden, landet klubben på at et trenerbytte er riktig vei å gå.

