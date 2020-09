Henriksen vil til Rosenborg

Markus Henriksen nærmer seg en RBK-retur.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Markus Henriksen ønsker å spille for RBK igjen. Foto: Christine Schefte

Lørdag ettermiddag meldte TV 2 at Markus Henriksen har bestemt seg for en RBK-retur, åtte år etter at han forlot klubben.

Adresseavisen har fått bekreftet at opplysningene stemmer. Henriksen har avvist flere klubber, og nærmer seg å signere en RBK-avtale.

Han ble tilbudt en avtale også i vår, som i RBK-målestokk skal ha vært «meget god». Den gang endte han på lån i engelske Bristol City.

Forrige uke bekreftet RBK-trener Åge Hareide til Adresseavisen at han hadde pratet med Markus Henriksen.

Kommer gratis

I august sa Henriksen selv til Adressa at han skulle bestemme seg etter landslagspausen som var tidligere i september.

Adresseavisen har ikke lykkes i å få en kommentar fra RBKs sportslige leder Micke Dorsin.

Henriksen er klubbløs og vil dermed komme gratis til klubben.

Kan bli Hareides tredje signering

Om Henriksen signerer for RBK, blir han Hareides tredje signering etter at han tok over som RBK-sjef 1. september. Fra før av har venstreback Pa Konate og midstopper Holmar Örn Eyjolfsson signert for klubben.

Henriksens familie bor i Trondheim.

Siden Henriksen dro fra Rosenborg i 2012, har han spilt for AZ Alkmaar, Hull og Bristol City.