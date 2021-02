Verdenspressen i Haaland-rus: – Kunne vekket døde til liv

Verdens største sportsaviser konkurrerer om å bruke de heftigste superlativene om Erling Braut Haaland (20).

Og etter nordmannens to mål og én assist i onsdagens Champions League-kamp mot Sevilla, kan det se ut til at den franske storavisen L’Équipe går seirende ut av konkurransen:

– Haaland har et spill, en innstilling og en vilje som kunne vekket døde til liv.

L’Équipe skriver at Haaland «skremmer alle, men er ikke redd for noe eller noen», at han fremstår «kald og mekanisk», og at han «minner om en kyborg»:

– Halvt spiss, halvt robot.

Nordmannen står nå med 18 mål på 13 kamper i Champions League. Etter like mange kamper i turneringen hadde Cristiano Ronaldo ikke scoret et eneste. Han brukte 54 kamper på å nå samme antall.

– Statistikkene hans er galskap. De er ikke rasjonelle. Det er en målfrekvens (1,4 mål per kamp) som ville fått Real Madrid-legendene Ferenc Puskas og Alfredo Di Stefano (0,85 mål per kamp), som ledet statistikken før ham, til å snu seg i graven, skriver L’Équipe.

STOR OPPMERKSOMHET: Erling Braut Haaland vies stor plass i L’Équipe i Frankrike. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

«Haaland bedre enn Mbappé», skriver italienske Gazzetta dello Sport og henviser til nordmannens målstatistikk sammenlignet med det franske fenomenet.

– Talentet hans er ekstraordinært, tallene hans er galskap, skriver den italienske storavisen.

Begeistringen er ikke mindre i Spania.

– Et monster dukket opp, skriver spaltisten Alberto Fernández i Marca.

– Ingen forsvar kan stoppe ham, fortsetter han.

– Han er den norrøne guden Thor, bare med en ball istedenfor en hammer, skriver Marca i en annen artikkel i torsdagens papirutgave, der han pryder forsiden:

Englands største aviser gir seg også ende over etter Haalands oppvisning.

– Det er noe nesten unaturlig med ham, skriver The Guardian og følger opp:

– En nesten brutal skjønnhet i spillet hans.

Anerkjente The Athletic kaller Haaland «et enormt, blondt og gult utropstegn».

– Haaland har gått fra sensasjon og fenomen til et av livets unektelige faktum, som at «A» kommer foran «B» eller at solen står opp hver dag. En pålitelig, uunngåelig leverandør av scoringer på superstjernenivå.

Som om ikke dét var nok:

– Ingen lurer lenger på om Haaland tar over stafettpinnen fra Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. De vet at han allerede har gjort det.