Haalands superagent i stort intervju: – Alle har råd til ham

Erling Braut Haalands agent Mino Raiola vil ikke høre snakk om at storklubber som Barcelona og Real Madrid har for dårlig økonomi til å kjøpe nordmannen.

Erling Braut Haaland er tema i lørdagens intervju i AS. Foto: Swen Pfoertner/dpa via AP / NTB

NTB

I lørdagens utgave av den spanske avisen AS svarer Raiola på en rekke spørsmål rundt den norske målkongens fotballframtid.

Det går knapt en dag uten at det spekuleres i en overgang for Haaland allerede i sommerens overgangsvindu. De fleste av Europas storklubb er satt i forbindelse med Borussia Dortmund-stjernen.

– De 14 store klubbene vil ha ham, ja. Nå er det viktig å finne ut hva som er det beste alternativet, sier Raiola.

Han understreker videre at Dortmund-ledelsen har vært tydelige på at de vil beholde Haaland til neste sesong. Samtidig gjenstår det ifølge italieneren å se om «det ønsket er like sterkt 1. september».

På spørsmål fra AS om Real Madrid har råd til nordmannen, svarer Raiola:

– Jeg vet ikke, for jeg har ikke studert finansene deres. Men jeg tror det. Jeg tror alle har råd til ham. Spørsmålet er egentlig et annet: Har Madrid råd til ikke å kjøpe Haaland? Barcelona også?

Lite mening

Agenten sier også at det i øyeblikket gir svært lite mening å høre hva hovedpersonen selv tenker om egen framtid.

– Det interesserer meg ikke hvis han sier det nå. Han må heller fortelle meg det når ting er klart i mitt hode, og jeg kan lage en meny som legges på tallerkenen hans, sier Raiola – og understreker at han per nå vet lite annet enn at Dortmund vil beholde nordmannen.

Det spekuleres i at Haaland har en utkjøpsklausul i sin Dortmund-kontrakt, men at denne kan utløses først neste sommer.

Raiola sier at hans som agent er å maksimere spillerens økonomiske gevinst, men at det neste karrieresteget også må være «et viktig prosjekt».