Patrik Sjöberg viser sterke bilder fra sykehuset: – Jævla hønsehjerner

Høydehopplegenden Patrik Sjöberg har fått nok av svenskenes holdninger til corona og sier han har sett på kloss hold hvor hardt sykdommen rammer.

ÅPNER OPP: Tidligere høydehopper Patrik Sjöberg synes ikke noe om at enkelte tar lett på corona. Foto: 7193 / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– At jeg viser bildene handler om alle jævla hønsehjernene som poppet frem da jeg stilte spørsmål ved gøteborgernes holdning til corona, skriver 56-åringen på Instagram.

Sjöberg har tidligere uttalt at han ikke selv har hatt corona, men har blitt behandlet på intensivavdeling for bilateral lungebetennelse og blodforgiftning.

Underveis i sykehusoppholdet forteller Sjöberg at han fant en dagbok, skrevet av de som passet på ham mens han sov. Nå ønsker han å hylle dem.

– Jeg så og hørte hvor forferdelig sykdomstilstanden er for covid-19. Det er jævlig vanskelig å få luft og det er som å drukne.

– Jeg forstår nå hvor nære det var at jeg ikke klarte det, og jeg hyller alle som tok vare på meg under oppholdet, skriver Sjöberg.

Nylig tok VG-kommentator Hans Petter Sjøli til orde for at konspirasjonsmiljøene må tas mer på alvor, fordi «det hele begynner å bli smånifst».

I Instagram-innlegget tar Sjöberg et oppgjør med de som fornekter pandemien.

– De skulle snakket med de som jobber der. For de sliter som dyr og er de ordentlige heltene, som ikke fortjener at disse foliehattene, lovbrytere, opposisjonsidioter eller hobbyister som konkurrereer om å overgå hverandre med fabler om at regjeringer og storbedrifter har slått seg sammen og utfører en slags rensing medisinsk.

Patrik Sjöberg tok OL-sølv i både Los Angeles i 1984 og Barcelona 1992. I 1988 ble det bronse i Seoul. Han er dermed den eneste høydehopperen som har tatt medalje i mer enn to OL.

Hans største triumf var VM-gullet i Roma i 1987. Hans høyeste hopp var 2.42 meter i Stockholm samme år, en verdensrekord som sto i om lag 15 måneder.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken var tittelen at «Patrik Sjöberg viser sterke bilder fra sykehuset etter coronasykdom (...)». Sjöberg har ikke opplyst at han selv har vært coronasmittet. Feilen ble rettet 27. april 2021 klokken 11.55.